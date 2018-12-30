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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເດັກ​​ຊາຍ ອາ​ຍຸ 2 ປີ ໄດ້​ເສ​ຍ​ຊີ​ວິດ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ແມ່​ຂອງ​ລາວ ໄດ້ຕໍ່​ສູ້​ ເພື່ອ​ມາ​ຫາ​ລາວຢູ່ ​ສະ​ຫະ​ລັດ

ນາງ ​ໄຊ​ມາ ສວີ​ເລ ກຳ​ລັງ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ສະ​ໜາມ​ບິນ ມິວ​ນິກ ປະ​ເທດ​ເຢ​ຍຣະ​ມັນ ວັນ​ທີ 19 ທັ​ຮ​ວາ 2018 ກ່ອ​ນ​ຂຶ້ນ​ເຮືອ​ບິນ​ມາ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລູກ​ຊາຍ​ອາ​ຍຸ​ສອງ​ປີ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ຊາວ ເຢ​ເມນ ຄົນ​ນຶ່ງ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຖື​ກ
​ຍົກ​ເວັ້ນ​ ຈາກ​ການ​ຫ້າມ​ເດີນ​ທາງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ເພື່ອ​ໄປ​ຢູ່​ກັບ​ລູກ​ຊາຍ​ທີ່
​ລົ້ມ​ປ່ວຍ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ນັ້ນ ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແລ້ວ. ອີງ​ຕາມກ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ກຸ່ມ
​ສົ່ງ​ເສີມ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ.

ທ້າວ​ ອັບດູ​ລລາ​ຮ ຮ​າ​ຊ​ຊານ ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຢູ່​ທີ່​ໂຮງ​ໝໍ​ເດັກ​ນ້ອຍ
UCSF ໃນ​ເມືອງໂອກ​ແລນ ບ່ອນ​ທີ່​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ ທ່ານ ​ອາ​ລີ ຮາ​ຊ​ຊານ ໄດ້​ນຳ​ພາ​ລາວ​
ມາ​ໃນ​ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້​ຫຼົ່ນທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເພື່ອ​ປີ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດສະ​ໝອງສະ​ໝອ​ງ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ
​ຕາມກ​ກຳ​ມະ​ພັນ, ອີງ​ຕາມກ​ານ​ກ່າວ​ຂອງ ສະ​ພາ​ຄວາມ​ສ​ຳ​ພັນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ອິ​ສ​ລາມ.
ພິ​ທີ​ສົ່ງ​ສະ​ການ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນຕອນ​ທ່ຽງ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້.

ທ່ານ​ຮາ​ຊ​ຊານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ​ ພວກ
​ເຮົາເສຍ​ໃຈ. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກ່າວ​ອຳ​ລາລູກ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແສງ​ສ​ະຫວ່າງ​
ແຫ່ງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ”.

ທ່ານ ​ຮາ​ຊ​ຊານ ​ແມ່ນຄົນ​ສັນ​ຊາດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ເມືອງ​ ສ​ຕັອກ​ຕັນ. ລາວ ແລະ​
ພັນ​ລະ​ຍາ​ ​ນາງ ​ໄຊ​ມາ ສວີ​ເລ​ ໄດ້​ຍ້າຍ​ໄປ​ຢູ່​ປະ​ເທດ ອີ​ຈິບ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້ແຕ່ງ​ງານ​ຢູ່​ໃນ​
ປະ​ເທດ​ ​ເຢ​ເມນ ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໂດຍ​ສົງ​ຄາມ​ໃນ​ໃນ​ປີ 2016. ນ​າງ ​ສວີ​ເລ ບໍ່​ມີສັນ​ຊາດ
ອ​າ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແລະ​ ໄດ້​ຢູ່ໃນ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຈິບ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ເອົາ​ວີ​ຊາມາເປັນ​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ
​ປີເຄິ່ງ ເພື່ອ​ວ່າ​ຄອບ​ຄົວ​ຈະ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ມາ​ຢູ່ ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ບັນ​ດາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈາກ ​ເຢ​ເມນ ແລະ​ ອີກ​ສີ່​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ມຸສ​ລິມ ພ້ອມ
​ກັບ ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ແລະ ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ໄດ້ຖຶກ​ຫ້າມ​ຈາ​ກ​ການ​ເຂົ້າ​ມາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ພາຍ​
ໃຕ້​ການ​ຫ້າມ​ເດີນ​ທາງ​ຂອງ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ.

ເວ​ລາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້ສຸດ​ໂຊມ​ລົງ ພໍ່​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​
ໄປ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ​ ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເພື່ອ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຊາຍ.
ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຄົນໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ການ​ຂໍ​ຍົກ​ເວັ້ນ, ບັນ​ດາ​ທ່ານ​ໝໍ​ໄດ້​ໃຫ້​ທ້າ​ວ ອັບ
​ດູ​ລລາ​ຣ ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຊ່ວຍ​ຊີ​ວິດ​ໄວ້.

ທ່ານ ​ຮາ​ຊ​ຊານ ໄດ້ກ່າວດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ
ນີ້​ວ່າ “ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າໂທ​ລະ​ສັບ​ຫາ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ທຸກ​ໆ​ມື້ ລາວ​ຢາກຕ້ອງ​ການ
​ຈູບ ແລະ ​ກອດ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ລາ​ວ​ເປັນ​ເທື່ອ​ສຸດ​ທ້າຍ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ໝົດຄວາມ​ຫວັງ ແລະ ​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ທີ່​ຈະ​ປົດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຊ່ວຍ​ຊີ​ວິດອອກ​
ຈ​າກ​ລູກ​ຊາຍ​ ເພື່ອຢຸດຄວາມ​ທໍ​ລະ​ມານ​ຂອງ​ລາວ. ແຕ່​ວ່າ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ ​ເຈົ້​າ​ໜ້າ​ທີ່​ສັງ​ຄົມ
​ສົງ​ເຄາະ​ໂຮງ​ໝໍໄດ້ເຂົ້າ​ຫາ ສະ​ພາ​ຄວາມ​ສ​ຳ​ພັນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນອິ​ສ​ລາມ ຊຶ່ງ​ໄດ້ທຳ​ການ
​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 16 ເດືອນ​ທັນ​ວາທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ ​ບາ​ຊິມ
ແອ​ລ​ກາ​ຣ​ຣາ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ ຊາກ​ຣາ​ເມັນ​ໂຕ.

ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ສະ​ຫະ​ລັດ​ ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ ຍົກ​ເວັ້ນ​ໃຫ້​ນາງ ​ສວີ​ເລ ໃນ​ວັນ​ຕໍ່​ມາ.
​ນາງ​ໄດ້ຖືກ​ຖ່າຍ​ຮູບ ​ອູ້ມກອດ​ລູກ​ຊາຍຂອງ​ນາງ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ໝໍ​ ເມື່ອ 10 ວັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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