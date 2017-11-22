ສານອາຊະຍາກຳ ສາກົນ ສປຊ ຈະຕັດສິນ ຊະຕາກຳ ເພັດຊະຄາດ ແຫ່ງບອສເນຍ

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ບັນດາຜູ້ພິພາກສາຂອງອົງການສະຫະປະຊາດ ຢູ່ທີ່ນະຄອນ ເດີ ເຮກ ມີກຳນົດຈະອອກ
ຄຳຕັດສິນ ກ່ຽວກັບຄະດີ ຂອງອະດີດຜູ້ບັນຊາການກອງທັບບົກ ຂອງ ບອສເນຍ ທ່ານ
ຣັດໂກ ເມີລາດິສ໌ ທີ່ເປັນຊາວເຊີເບຍ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າກໍ່ອາຊະຍາກຳ
ສົງຄາມ ສືບເນື່ອງມາຈາກການຂັດແຍ້ງໃນອະດີດປະເທດຢູໂກສະລາເວຍ ລະຫວ່າງ
ຊຸມປີ 1990 ນັ້ນ.
ທ່ານ ເມີລາດິສ໌ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນຊື່ “ເພັດຊະຄາດແຫ່ງບອສເນຍ” ເປັນອະດີດຜູ້ບັນຊາ
ການທະຫານຄົນສຸດທ້າຍ ທີ່ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ຢູ່ໃນສານ
ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມໂຫດຮ້າຍຕ່າງໆ ພາຍຫຼັງສົງຄາມ ໃນ
ບອສເນຍ ທີ່ໄດ້ລຸກລາມຂຶ້ນ ແຕ່ປີ 1992 ຫາ 1995.
ທ່ານ ເມີລາດິສ໌ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ຖືກຟ້ອງ 11
ກະທົງ ຖານຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ແລະ ກໍ່ອາຊະຍາກຳ
ຕ້ານມະນຸດຊາດ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນການຊີ້ນຳການປະຕິບັດການລອບ
ຍິງສັງຫານ ໂດຍພວກມືປືນ ຢູ່ໃນນະຄອນ ຊາຣາເຢໂວ ແລະ ການສັງຫານພວກ
ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມມຸສລິມ ຫຼາຍກວ່າ 8,000 ຄົນ ເມື່ອປີ 1995 ຢູ່ທີ່ເມືອງ
ເຊເບຣນິຊ້າ ເຊິ່ງເປັນການສັງຫານໝູ່ ທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ ໃນທະວີບຢູໂຣບ ນັບຕັ້ງແຕ່
ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ສອງ.
ບັນດາໄອຍະການ ໄດ້ຂໍຮ້ອງ ໃຫ້ສານອາຊະກຳສາກົນ ຕັດສິນລົງໂທດ ທ່ານ ເມີລາດິສ໌
ຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ. ເມື່ອປີກາຍນີ້ ທະນາຍຄວາມ ອາລານ ທີເກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ຄຳຕັດສິນລົງໂທດທີ່ຕ່ຳກວ່ານັ້ນ ຈະເປັນການ “ດູຖືກຕໍ່ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍທັງຫຼາຍ
ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ແລະ ດູໝິ່ນຕໍ່ຄວາມຍຸຕິທຳ.”
ສ່ວນທະນາຍຄວາມຂອງຈຳເລີຍ ທ່ານ ດຣາກັນ ອີເວີຕິສ໌ ໄດ້ກ່າວຫາບັນດາໄອຍະການ
ວ່າ ຫາທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອະດີດນາຍພົນ ເປັນ “ແພະຮັບບາບແທນ ພວກຊາວເຊີເບຍ
ໝົດທຸກຄົນ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມ ສຳລັບການເຊື່ອວ່າໄດ້ກະ ທຳຄວາມຜິດ.” ທ່ານ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານ ຍົກຟ້ອງໃນຂໍ້ກ່າວຫາທັງໝົດ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເມີລາດິສ໌ ອາຍຸ 75 ປີ.
ເມື່ອຕອນທ້າຍຂອງສົງຄາມ ປີ 1995 ນັ້ນ ທ່ານ ເມີລາດິສ໌ ໄດ້ໜີໄປຫລົບລີ້ ແລະ ອາໄສ
ຢູ່ແບບລັບໆ ໃນເຊີເບຍ ດ້ວຍການປົກປ້ອງຈາກຄອບຄົວ ແລະ ໜ່ວຍງານຂອງກຳລັງ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
ທ່ານ ເມີລາດິສ໌ ໄດ້ຖືກຟ້ອງໃນຖານ ຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ແລະ ກໍ່ອາຊະຍາກຳຕ້ານ
ມະນຸດຊາດ ແຕ່ໄດ້ຫລົບຫລີກການດຳເນີນຄະດີມາໄດ້ 16 ປີ. ໃນທີ່ສຸດ ລາວກໍຖືກຕາມ
ລ່າ ແລະ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ຢູ່ທີ່ເຮືອນຂອງພີ່ນ້ອງ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ທາງພາກເໜືອຂອງ
ເຊີເບຍ ໃນປີ 2011.
ສ່ວນຜູ້ນຳທາງການເມືອງຊາວເຊີເບຍຂອງ ບອສເນຍ ທ່ານ ຣາໂດວັນ ກາຣາຊິກສ໌
ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດ ຖານກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2016
ແລະ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃຫ້ຈຳຄຸກ 40 ປີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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