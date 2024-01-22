ທ່ານ ບໍເຣລ ກ່າວວ່າ 'ສະຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳ ບໍ່ສາມາດຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານີ້ໄດ້ອີກແລ້ວ' ໃນເຂດກາຊາ

ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານ ໂຈເຊບ ບໍເຣລ (Josep Borrell) ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ວິທີທີ່ອິສຣາແອລ ເຮັດສົງຄາມກັບກຸ່ມ ຮາມາສ ໃນເຂດ ກາຊາ ຄື "ການສ້າງຄວາມກຽດຊັງໃຫ້ແກ່ຫຼາຍຊ່ວງອາຍຸຄົນ."
ທ່ານ ບໍເຣລ ກ່າວກ່ອນການເຈລະຈາທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ອີຢູ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອິສຣາແອລ ທ່ານ ອິສຣາແອລ ແຄທຊ໌ (Israel Katz) ແລະນັກການທູດສູງສຸດ ຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ທ່ານ ຣິຢາດ ອັລ-ມາລິກີ (Riyad al-Maliki).
ທ່ານ ບໍເຣລ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຮູ້ຢູ່ໃນໃຈວ່າ ກຸ່ມຮາມາສ ແມ່ນຫຍັງ, ສິ່ງທີ່ ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ເຮັດ, ແລະແນ່ນອນວ່າ ພວກເຮົາປະຕິເສດແລະພວກເຮົາປະນາມ." "ແຕ່ສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ ບໍ່ສາມາດສ້າງຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍວິທີການທາງທະຫານເທົ່ານັ້ນ, ແລະບໍ່ແມ່ນດ້ວຍວິທີການສະເພາະທາງທະຫານ ໃນຮູບແບບນີ້."
ທ່ານ ບໍເຣລ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ທີ່ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນ ຕໍ່ຈຳນວນພົນລະເຮືອນທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນເຂດ ກາຊາ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ດຳເນີນການໂດຍກຸ່ມ ຮາມາສ ໃນເຂດ ກາຊາ ກ່າວວ່າ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຢ່າງນ້ອຍ 25,105 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ. ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ລະບຸຈຳນວນຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະນັກລົບຂອງກຸ່ມ ຮາມາສ ຢູ່ໃນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ທ່ານ ບໍເຣລ ກ່າວວ່າ "ສະຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳ ບໍ່ສາມາດຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານີ້ໄດ້ອີກແລ້ວ." "ບໍ່ມີຄຳເວົ້າໃດ ທີ່ຈະອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ສະຖານະການເປັນແນວໃດ, ຄົນຫຼາຍແສນຄົນ ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ, ບໍ່ມີທີ່ພັກອາໄສ, ບໍ່ມີອາຫານ, ບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດ ແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ລະເບີດ. ແລະທຸກໆມື້, ມີພົນລະເຮືອນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ."
ອິສຣາແອລ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກຸ່ມ ຮາມາສ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ, ໂດຍກ່າວວ່າ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ມີເຈດຕະນາ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງອຸໂມງໃຕ້ດິນ.
ການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໂດຍການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ໃນພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້.
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