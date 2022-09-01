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ວັນພະຫັດ, 01 ກັນຍາ 2022
ໂລກ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ທູດ​ລະດັບ​ສູງ​ ຂອງ​ອີ​ຢູ​ ກ່າວ​ວ່າ ສະມາຊິກ ຂອງ​ກຸ່ມ​ດັ່ງກ່າວ ​ເຫັນ​ດີ​ໂຈະ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ ສຳ​ລັບ​ຊາວຣັດ​ເຊຍ

ທ່ານ Jan Lipavsky. ລັດຖະມົນຕີກາຕ່າງປະເທດ ສ. ເຊັກ ແລະ ທ່ານໂຈ​ເຊັ​ບ ບໍ​ແຣ​ລ, ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ດ້ານ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ ອີ​ຢູ (ຊ້າຍ) ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລວງ​ຂ່າວ ຫລັງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ, ວັນ​ທີ 31, ສິງ​ຫາໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ຂອງ ສ. ເຊັກ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ທູດ​ລະດັບ​ສູງ​ຂອງ​ສະຫະພາບ ຢູ​ໂຣບ, ທ່ານໂຈ​ເຊັ​ບ ບໍ​ແຣ​ລ (Josep Borrell) ກ່າວ​ວ່າ ສະມາຊິກ 27 ປະ​ເທດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ໂຈະ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ກັບຣັດ​ເຊຍ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊາວຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້ຮັບ​ວີ​ຊາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ງ່າຍ​ຂຶ້ນນັ້ນ ເພື່ອເປັນ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ການ​ບຸກ​ລຸກຢູ​ເຄຣນ​ຂອງ​ມົສກູ ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ເກາະ​ຜິດ.

ທ່ານບໍ​ແຣ​ລ (Borrell) ໄດ້ປະກາດການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຖິງ​ຂັ້ນການຫ້າມອອກວີຊາທັງໝົດທີ່ບາງປະເທດພະ​ຍາ​ຍາມຢາກ​ເຮັດ, ໃນວັນອັງຄານຜ່ານ​ມາ ຫຼັງຈາກມື້ທີສອງຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຫລື ອີ​ຢູ (EU) ທີ່ນະຄອນຫຼວງຂອງເຊັກ.

ຂໍ້​ຕົກລົງດ້ານ​ວີ​ຊາ​ປີ 2007 ​ເພື່ອ​ຜ່ອນ​ຄາຍ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ການ​ເຂົ້າ​ເມືອງ EU ສຳລັບຊາວ​ຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ຖືກ​ໂຈະ​ບາງ​ສ່ວນ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ກຸມພາຜ່ານ​ມາ ທີ່​ແນ​ໃສ່​ຜູ້​ໃກ້ຊິດ​ກັບ​ປະທານາທິບໍດີ​ ຣັດ​ເຊຍ, ທ່ານວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ​ເຊັ່ນ: ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ທາງ​ການ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ແລະຜູ້​ຖື​ໜັງສືຜ່ານ​ແດນ​ທາງ​ການ​ທູດ. ແຕ່ມັນ ເຮັດໃຫ້ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຊາວຣັດ​ເຊຍທີ່​ເປັນ​ຄົນທໍາມະດາສາ​ມັນ" ບໍ່ໄດ້ຖືກແຕະຕ້ອງ ໂດຍອະ​ນຸ​ຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານ ວີຊາຂອງສະຫະພາບຢູ​ໂຣບ, ເຊັ່ນໃຊ້ເວລາລໍຖ້າແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໜ້ອຍລົງ ແລະຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ສະ​ແດງ​ເອກະສານຫນ້ອຍລົງໃນຂໍ​ວີ​ຊາ.

ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບຣັດ​ເຊຍ ​ເຊັ່ນ​ປະ​ເທດ​ແຄມ​ທະ​ເລບານ​ຕິກ, ​ໂປ​ແລນ, ​ແລະ​ຟິນ​ແລນ - ​ໄດ້​ນຳພາ​ການ​ຫ້າມ​ອອກ​ວີ​ຊາ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຣັດ​ເຊຍ. ​ໂດຍ​ທີ່ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ອາກາດ​ສຳ​ລັບ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ຈາກຣັດ​ເຊຍຖືກ​ຫ້າມໂດຍ EU ຜູ້​ເດີນທາງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ໃຊ້ຊາຍ​ແດນ​ທາງບົກ​ເພື່ອ​ເດີນທາງ​ໄປ​ຍັງ​ປະ​ເທດ​ອື່ນ​ຂອງ EU.

ທ່ານບໍ​ແຣ​ລ (Borrell) ກ່າວ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຍຸຕິ​ຊາວຣັດ​ເຊຍ​ບໍ່​ໃຫ້ "​ຊື້​ວີ​ຊາ" ​ໂດຍ​ການ​ຍື່ນເອກະສານຂໍ​ເດີນທາງ​ກັບ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ກຸ່ມ​ທີ່​ກົດລະບຽບ​ບໍ່​ເຂັ້ມ​ງວດ. ເມື່ອ​ໄດ້​ຮັບ​ວີ​ຊາ​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ EU ແລ້ວ, ຜູ້​ມີເອ​ກະ​ສານ​ນັ້ນສາ​ມາດ​ເດີນ​ທາງ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເສລີ​ຢູ່​ພາຍໃນ​ເຂດເຊນ​ເຈນ (Schengen) ຂອງ EU.

ການງົດສັນຍາດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຂັ້ນ​ຕອນການຂໍວີຊາຂອງສະຫະພາບຢູ​ໂຣບສັບ ສົນຫຼາຍຂັ້ນ, ລາຄາແພງຂຶ້ນ, ແລະຜ່ານ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂໍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຫຼາຍກວ່າ​ເກົ່າ ພ້​ອມ​ທັງເພີ່ມເວລາລໍຖ້າການອະນຸມັດອີກ​ດ້ວຍ, ອີງຕາມຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງຄະນະກໍາມາ​ທິການຢູ​ໂຣບ.

​ເຢຍຣະ​ມັນ ​ແລະຝຣັ່ງ ​ໄດ້​ນຳພາ​ອີກ​ຝ່າຍ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ຖົກ​ຖຽວນັ້ນ​ອີກ​ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຈຳກັດ​ວີ​ຊາ​ໃຫ້​ແກ່​ຊາວ​ຣັດ​ເຊຍ ຈະ​ມີ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ກັບ​ໃນ​ທາງບໍ່​ດີ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ EU ພະຍາຍາມ​ຕໍ່ສູ້​ເພື່ອ “ເອົາ​ຊະ​ນະ​ໃຈ” ແລະ “ຄວາມ​ຄິດ” ຂອງ​ຊາວ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ບໍ່​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງມົ​ສ​ກູຕໍ່ຢູເຄ​ຣນ.

ກີ​ຢິບ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ປະ​ເທດ​ນີ້ ​ຫ້າມ​ອອກ​ວີ​ຊາ​ໃຫ້​ແກ່​ຊາວຣັດ​ເຊຍ​ທັງ​ໝົດ ​ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ພວກຕໍ່​ຕ້ານ​ທາງ​ການ​ເມືອງເທົ່າ​ນັ້ນ.

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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