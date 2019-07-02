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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຍາມຊາຍ​ແດນ ​ສ​ຫລ ​ຖືກ​ສອບ​ສວນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ ເອົາ​ຂໍ້​ຄວາມ ແລະ​ພາບທີ່ເປັນ​ການ​ຈຳ​ແນກ​ຜິວ​ພັນ ແລະເພດ ລົງໃນ​ເຟສ​ບຸກ

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ລາດ​ຕາ​ເວັນ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຂີ່​ລົດ​ໄປ​ຕາມ​ຫາດ​ຊາຍໃນ​ເມືອງ​ແຊນ ເດ​ອິ​ໂກໃນ​ວັນ​ທີ 9 ມ​ິຖຸ​ນາ 2019 ຊຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ຫລຽວ​ເຫັນ​ໄດ້ຜ່ານ​ຮົ້ວ​ຂັ້ນ​ຊາຍ​ແດນ ​ຈາກ​ຟາກ​ຊາຍ​ແດນຂອງ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ, ຢູ່​ເມືອງ Tijuana

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ກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ ກຳ​ລັງ​ສອບ​ສວນ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລາດ​ຕະ​ເວນຊາຍ​ແດນໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນແລະ​ໃນ​ອະ​ດີດ ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ ກຸ່ມ​ໃນ​ເຟ​ສ​ບຸກ (Facebook) ທີ່​ເອົາ​ຂໍ້​ຄວາມ ແລະ​ພາບ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຈຳ​ແນກ​ຜິວ​ພັນ, ຈຳ​ແນກເພດ ແລະ​ການກະ​ທຳ​ຮຸນ​ແຮງກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ແລະ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ທີ່​ມີ​ເຊື້ອ​ສາຍອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ລາ​ຕິນ ລົງໃສ່​ໃນ​ນັ້ນ.

ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ ໂພ​ຣ​ພັບ​ບ​ລິ​ກາ (ProPublica) ທີ່​ເປັນ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ແຫ່ງ​ການ​ສອບ​ສວນ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ເອົາ​ຂໍ້​ຄວາມ​ແລະ​ຮູບ​ພາບ​ລົງ​ໃນ​ເຟ​ສ​ບຸກ (Facebook) ນັ້ນ ລວມ​ມີພາບ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຈຳ​ແນກ​ເພດ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ ແລະ​ມີ​ການເຮັດ​ເຢາະ​ເຢີ້ຍ ຕໍ່​ການ​ຕາຍ​ຂອງຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງການ​ຕາຍ​ຂອງຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ແອ​ລຊາ​ລ​ວາ​ດໍ ຄົນ​ນຶ່ງກັບ​ລູກ​ສາວ​ອາ​ຍຸ 2 ປີ ທີ່​ຈົມ​ນ້ຳ​ຕາຍ ແລະ​ຖືກນຳ​ໄປ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຢູ່ໃນ​ຂ່າວຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງນັ້ນ.

ກຸ່ມ​ Facebook ທີ່​ຊື່​ວ່າ "I'm 10-15," ຊຶ່ງ​ເປັນລະ​ຫັດ​ຂອງ​ຫ້ອງການ​ລາດ​ຕະ​ເວນຊາຍ​ແດນສຳ​ລັບ "ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ."

ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ ProPublica ເວົ້າ​ວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລາດ​ຕະ​ເວນຊາຍ​ແດນໄດ້​ມີ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຕໍ່​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ເດັກ​ຊາຍ​ອາ​ຍຸ 16 ປີ ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ຄຸມ​ຂັງ​ຂອງ ຫ້ອງ​ການລາດ​ຕະ​ເວນຊາຍ​ແດນ ໂດຍ​ການເວົ້າ​ວ່າ "ເອິ. ຄັນ​ມັນ​ຕາຍກະ​ແປ​ວ່າມັນ​ຕາຍ​ຊັ້ນ​ຕົວະ."

ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ຫາ​ພັກ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ ແລະ​ພວກ​ຫົວ​ເສ​ລີ​ນິ​ຍົມ ຫລື​ຫົວ​ກ້າວ​ໜ້າວ່າ ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ສ້າງຮູບພາບ​ຂອງ​ຜູ້​ຊາຍແລະ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ລາວ ​ທີ່ນອນຂວ້ຳ​ໜ້າ​ຕາຍ​ຢູ່​ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ​ນັ້ນ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນ​ຄົນ "ຕາຍ​ທີ່​ຟູນ້ຳມາ" ຈະ "ສະ​ອາດ" ປານ​ນັ້ນ​ຈັກ​ເທື່ອ.

ຄຳ​ເວົ້າ​ອັນ​ອື່ນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫານັ້ນ​ລວມ​ມີ ແຜນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ແກວ່ງ​ຫໍ່ອາ​ຫານ​ເມັກ​ຊິ​ກັນ burritos ໃສ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຍິງທີ່​ມີ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຮິ​ສະ​ເປນນິກ ໂດຍ ​ໃຊ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ທີ່​ສຽດ​ສີ​ທາງ​ເພດແບບ​ຫຍາບ​ຄາຍ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳຈ​າກພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ອາ​ເລັກ​ຊັນ​ເດ​ຣຍ ໂອ​ກາ​ຊິ​ໂອ-ຄໍ​ເຕ​ສ (Alexandria Ocasio-Cortez) ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມັກ​ແນ​ໃສ່​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ. ຢູ່​ໃນ​ພາບ​ຕັດ​ຕໍ່​ອັນ​ນຶ່ງ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ທ່ານ​ນາງ ກຳ​ລັງ​ກະ​ທຳ​ການ​ແບບ​ຢາກຮ່ວມ​ເພດ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ນາງ ໂອ​ກາ​ຊິ​ໂອ-ຄໍ​ເຕ​ສ (Ocasio-Cortez) ຂຽນ​ລົງ​ໃນທ​ວີດ​ເຕີ​ວ່າ "ມີ​ໃຜ​ແດ່​ໃນ​ໂລກ​ອັນ​ນີ້ ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ CBP ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ເຖິງຫ້ອງ​ການ​ລາດ​ຕະເວນ​ຊາຍ​ແດນສາ​ມາດເປັນ​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ໄດ້​ວ່າ ຈະ​ດູແລ​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບແບບ​ມີ​ມະ​ນຸດສະ​ທຳໄດ້?"

ທ່ານ​ນາງ ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ ວໍ​ເຣນ (Elizabeth Warren) ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດເວົ້າ​ວ່າ ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ດັ່ງ​ກ່າວ "ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ຮັບ​ເອົາ​ບໍ່​ໄດ້​ແທ້ໆເລີຍ" ແລະກຳ​ລັງ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ມີ​ຄຳ​ຕອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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