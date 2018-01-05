ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ໃຫ້ສິດໃນເຂົ້າໄປໃນທໍານຽບຂາວແກ່ທ່ານ ໄມໂຄ ວັອຟ (Michael Wolff) ຜູ້ຂຽນປຶ້ມຫົວນຶ່ງທີ່ຈະພິມເຜີຍແຜ່ອອກໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງປີທໍາອິດໃນການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອົນລະຫົນ. ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເທີ ໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກໍໄດ້ຕັ້ງຊື່ນ້ອຍໃໝ່ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ສະຕີບ ແບນນອນ (Steve Bannon) ທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການການໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ແກ່ທ່ານທຣໍາ ໃນໄລ ຍະສາມເດືອນສຸດທ້າຍນັ້ນ ເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານທຣໍາກ່າວຢູ່ໃນທວີດເທີວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຂຽນປຶ້ມທີ່ຂີ້ຕົວະ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍລົມກັບລາວ ເພື້ອໃຫ້ລາວຂຽນປຶ້ມນັ້ນ ເຂົ້າມາໃນທໍານຽບຂາວໄດ້ (ທີ່ຈິງແລ້ວໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ລາວເຂົ້າມາຕັ້ງຫລາຍຄັ້ງແລ້ວ). ເຕັມໄປດ້ວຍການຂີ້ຕົວະ, ການບິດເບືອນຄວາມຈິງ ແລະແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີໃນຕົວຈິງ. ໃຫ້ເບິ່ງອະດີດຂອງໝໍນີ້ ແລະຈົ່ງເບິ່ງວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ລາວ ແລະທ້າວ ສະຕີບ (Steve) ທີ່ຕົກອັບນັ້ນ!"
ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວຕ້ອງໄດ້ຮັບມືໜັກກັບຄໍາຖາມ ທີ່ລັ່ງມາຢ່າງບໍ່ຢຸດບໍ່ຢ່ອນ ຈາກພວກນັກຂ່າວ ເປັນມື້ທີສອງຕິດຕໍ່ກັນ ກ່ຽວກັບປຶ້ມດັ່ງກ່າວ.
ຄົນສ່ວນຫລາຍຢູ່ໃນສະຫະລັດສາມາດທີ່ຈະ "ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໜ້ອຍ ຫລາຍຕໍ່ປຶ້ມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄໍາຂີ້ຕົວະນີ້," ທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກຄາບີ ແຊນເດີ້ສ (Sarah Huckabee Sanders) ເວົ້າວ່າ ປຶ້ມທີ່ຊື່ວ່າ Fire and Fury ຫລື ໄຟ ແລະຄວາມໂມໂຫ ນັ້ນ ເປັນ "ຂີ້ເຫຍື້ອ" ແລະເປັນສິ່ງທີ່ "ພະນັກງານທີ່ຖືກໄລ່ອອກການຄົນນຶ່ງ ທີ່ຢາກຂຽນເລື່ອງຂຶ້ນເພື່ອເລ່ຂາຍ."
ພະນັກງານທີ່ຖືກໄລ່ອອກການຄົນນັ້ນກໍຄືທ່ານ ແບນນອນ ຊຶ່ງເຄີຍເປັນຫົວໜ້າຜູ້ວາງຍຸດທະສາດ ຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວໃນໄລຍະ 7 ເດືອນທໍາອິດຂອງການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນປະທານາ ທິບໍດີ ຂອງທ່ານທຣໍາ.
ທ່ານ ແບນນອນຖືກເອີ່ຍເຖິງໂດຍທ່ານ ວັອຟ ຕັ້ງຫລາຍຄັ້ງ ໃນປຶ້ມທີ່ມີໜ້າ 336 ໜ້ານັ້ນ.
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ສໍານັກຂ່າວ ໄບຣບາດທ໌ (Breitbart) ຄວນໄລ່ທ່ານແບນນອນ ທີ່ເປັນປະທານບໍລິຫານສໍານັກຂ່າວ ແລະເວັບໄຊ້ທີ່ຂຽນຄໍາເຫັນ ຂອງພວກຝ່າຍຂວາດັ່ງກ່າວ ອອກການຫລືບໍ່ນັ້ນ ທ່ານນາງ ແຊນເດີສ໌ ຕອບວ່າ "ແນ່ນອນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ບັນຫານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຄວນກວດ ແລະພິຈາລະນາເບິ່ງ.”
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທະນາຍຄວາມຄົນນຶ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີຊອກຫາວິທີທີ່ຈະສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ປຶ້ມດັ່ງກ່າວພິມເຜີຍແຜ່ອອກໄປ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນວ່າ ມັນເປັນການໝິ່ນປະໝາດ ແລະການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ວັອຟ (Wolff) ແລະບໍລິສັດພິມປຶ້ມຂອງລາວຊຶ່ງແມ່ນບໍລິສັດ Henry Holt and Co., ໃຫ້ຢຸດການເຜີຍແຜ່ປື້ມດັ່ງກ່າວ. ທໍາອິດປຶ້ມຫົວນີ້ ມີກໍານົດຈະນໍາອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແຕ່ທ່ານທ່ານ ວັອຟ (Wolff) ເວົ້າໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ດຽວນີ້ມັນຈະໄປຮອດຮ້ານຂາຍປຶ້ມຕ່າງໆ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຊຶ່ງອອກວາງຂາຍ ກ່ອນກໍານົດເປັນເວລາ 4 ມື້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ