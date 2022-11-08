ຜູ້ບັນຊາການ ກອງທັບອາກາດ ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດທີ່ບິນຢູ່ບໍລິເວນແຫຼມເກົາຫຼີ 'ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຊ້ອມລົບ'

ສະຫະລັດໄດ້ສະແດງກໍາລັງຂອງຕົນ ຢູ່ບໍລິເວນແຫຼມເກົາຫຼີ ໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້, ເມື່ອເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ ທີ່ລະບົບເຣດາບໍ່ສາມາດຈັບໄດ້ B-1B ໄດ້ບິນຢູ່ໃນ ແຫຼມເກົາຫຼີເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຊ້ອມລົບຮ່ວມຂະໜາດໃຫຍ່ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອມີຄວາມໝາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຫະລັດ “ມີກອງກໍາລັງກຽມພ້ອມ” ຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງເສນາທິການຮ່ວມກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ.
ພົນເອກ ຊີ ຄິວ ບຣາວ ຈູເນ່ຍ (C.Q. Brown Jr.) ບອກກັບ VOA ລະ ຫວ່າງການໃຫ້ສໍາພາດພິເສດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ທັງໝົດນີ້ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງໃນການຊ້ອມລົບ Vigilant Storm, ການຊ້ອມລົບທີ່ພວກເຮົາໄດ້ດໍາເນີນງານມາເປັນໄລຍະເວລາທີ່ດົນນານ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ນີ້ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຝຶກຊ້ອມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສໍາເລັດການປະຕິບັດການໄປແລ້ວ, ແລະພວກເຮົາກໍຍັງຈະປະຕິບັດການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມສະເໝີ. ພວກເຮົາມີພັນທະມິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຈາກສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ, ແລະທັງໝົດນີ້ ກໍ່ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຝຶກຊ້ອມ, ແລະເປັນການຊ້ອມລົບ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກເຮົາ.”
ກ່ອນໜ້າການບິນຂອງເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ B-1B, ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງສະຫະ ລັດບອກກັບ VOA ວ່າເດີນທາງມາຈາກກວມ, ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ 4 ລູກຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງພວກເຂົາໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາແລ້ວນີ້.
ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ເປັນການຈໍາລອງການໂຈມຕີໃສ່ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ເນື່ອງຈາກປະເທດທັງສອງໄດ້ດໍາເນີນການຮ່ວມກັນໃນສິ່ງທີ່ຮ້ອງວ່າ “ການຊ້ອມລົບທາງສົງຄາມທີ່ອັນຕະລາຍ.”
ມີເຮືອບິນປະມານ 240 ລໍາ ປະຕິບັດການຮ່ວມຢູ່ໃນການຝຶກຊ້ອມ Vigilant Storm ຂອງສະຫະລັດກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ພ້ອມດ້ວຍກອງກໍາລັງທະຫານສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ຫຼາຍພັນຄົນ ໃນບໍລິເວນແຫຼມເກົາຫຼີ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໃນແຕ່ລະວັນຈໍານວນ 23 ລູກໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງນຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນຕົກລົງໃກ້ບໍລິເວນນ່ານນໍ້າຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ແຫຼມເກົາຫຼີ ໄດ້ມີການແຍກອອກຈາກກັນໃນປີ 1945, ອີງຕາມລາຍງານຈາກເກົາຫຼີໃຕ້. ການເຕືອນໄພກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຢູ່ໃນບາງເຂດຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ສົ່ງພົນລະເມືອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊອກຫາບ່ອນລົບໄພໃນທັນທີ ລຸນຫຼັງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງອອກມາ.