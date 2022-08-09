ຜູ້ນໍາ ຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ປາກິສຖານ ຖືກສັງຫານດ້ວຍລະເບີດ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ

ຜູ້ບັນຊາການໃຫຍ່ຂອງອົງການຫົວຮຸນແຮງຈັດນອກກົດໝາຍ ເຊິ່ງກໍາລັງວາງແຜນໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໃນປາກິສຖານ ໄດ້ຖືກສັງຫານໂດຍລະເບີດແຄມທາງ
ຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ.
ທ້າວອັບດູລ ວາລີ (Abdul Wali) ຫຼືຮູ້ກັນ ໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ໂອມາ ຄາລີດ ໂຄຣາຊານີ (Omar Khalid Khorasani), ໄດ້ເດີນທາງໄປແຂວງປັກຕິກາ (Paktika) ຊຶ່ງເປັນແຂວງຊາຍແດນທີ່ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງອັຟການິສຖານ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດແລ້ວນີ້, ເມື່ອລະເບີດແຄມທາງໄດ້ແຕກໃສ່ລົດຂອງລາວ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈໍານວນນຶ່ງ ແລະແຫຼ່ງຂ່າວຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປາກິສຖານ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.
ກຸ່ມຂອງທ້າວໂຄຣາຊານີ ຄືກຸ່ມ ເຕຣິກ-ອີ-ຕາລີບານ ປາກິສຖານ ຫຼື TTP, ເຊິ່ງຮູ້ໃນຊື່ ກຸ່ມຕາລິບານປາກິສຖານ, ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງການເສຍຊີວິດຂອງລາວເຊັ່ນກັນ ໂດຍກ່າວວ່າ “ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຈະເປີດເຜີຍອອກມາ ກ່ຽວກັບການເປັນວີລະຊົນ” ຂອງຜູ້ນໍາພວກເຂົາ.
ເຫດການລະເບີດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ໃນເມືອງບາມາລ (Barmal), ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ຢູ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກ ຂອງອັຟການິສຖານ ໃກ້ກັບຊາຍແດນຂອງປາກິສຖານ, ແລະມັນກໍຍັງໄດ້ສັງຫານໝູ່ເພື່ອນຂອງທ້າວໂຄຣາຊານີ ທີ່ຢູ່ໃນລົດເຊັ່ນກັນ ຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນ.
ຍັງບໍ່ມີກຸ່ມໃດອອກມາສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທັນທີຕໍ່ເຫດການໂຈມຕີທີ່ຮຸນແຮງໃນເທື່ອນີ້ ແລະກໍບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນໃດໆ ຈາກລັດຖະບານຕາລິບານຂອງອັຟການິສຖານເຊັ່ນດຽວກັນ.