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ລະ​ເບີດແຕກ​ໃສ່ ​ຕຳ​ຫຼວດ ​ອີ​ຈິບ ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປົດ ​ຂະ​ນວນ​ລະ​ເບີດ

​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ​່ຕຳ​ຫຼວດ​ມາ​ເຖິງ​ໂບດ ບ່ອນ​ທີ່​ເກີດ​ລະ​ເບີດ ​ແຕກ​ໃສ່​ຕຳ​ຫຼວດ​ຄົນ​ນຶ່ງ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ​ໄຄ​ໂຣ ວັນ​ທີ 5, 2019.

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ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ​ອີ​ຈິບ ​ກ່າວ​ວ່າ ຕຳ​ຫຼວດ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ພະ
​ຍາ​ຍາມ​ປົດ​ຂະ​ນວນລະ​ເບີດ ທີ່​ພົບ​ເຫັນຢູ່ໃກ້​ກັບ​ໂບດໃນ​ເຂດນອກ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​
ໄຄ​ໂຣ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳ​ຫຼວດອີກ​ສອງຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຈາກ​ລະ​ເບີດ
​ແຕກ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ​ນີ້.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ ລະ​ເບີດ​ໄດ້ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ຖົງ​ເທິງ​ຫຼັງ​ຄາ​ຕຶກ.

​ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ຊາວ​ ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ ຄັອບ​ຕິກ ຂອງ ອີ​ຈິບ
ໄດ້​ກະ​ກຽມ​ສະຫຼ​ອງ​ບຸນ ຄ​ຣິ​ສ​ມັ​ສ​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໂດຍ​ທັນ​ທີ ກ່ຽວ​ກັບ ເຫດລະ​ເບີດ
​ແຕກນັ້ນ.

​ກຸ່ມລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່ການ​ໂຈມ​ຕີ
​ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ​ຕໍ່ຊາວ ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ ​ໃນ​ອີ​ຈິບ.

ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ໂຈມ​ຕີ​ຊາວ ຄຣິ​ສ​ຕຽນ ​ອີ​ຈິບ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ລົງ​ໂທດ
​ໃນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງເຂົາ​ເຈົ້າສຳ​ລັບ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ອັບ​ແດ​ລ ຟັດ​ທາ ແອ​ລ-
ຊິສ​ຊີ. ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ ທ່ານ “ຈະ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ລັດ​ທິກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ມືດ
ແລະ ຕາມ​ຫາ​ພວກຜູ້​ກໍ່​ກວນ.”

ຊາວ​ ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ ​ອີ​ຈິບ ປະ​ກອບ​ມີ 10 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ ຂອງ​ປະ​ເທດ 100
ລ້ານ​ຄົນ.

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