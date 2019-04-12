ລະເບີດຂະໜາດແຮງລູກນຶ່ງ ໄດ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຕະຫຼາດ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປາກິສຖານ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 18 ຄົນເສຍຊີວິດແລະອີກ 48 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ລູກລະເບີດ ທີ່ນຳໄປຫ້າງໄວ້ຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງບ່ອນນຶ່ງ ໄດ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ໃນຄຸ້ມຂອງພວກທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມນິກາຍຊີໄອທ໌ ໃນເມືອງແກັດຕາ ຊຶ່ງເປັນເມືອງເອກຂອງແຂວງບາລູຈິສຕານ ແລະສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ການສືບສວນກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນແລ້ວ ເພື່ອຈະລົງຄວາມເຫັນວ່າມີຈຸດປະສົງແນວໃດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານອັບດູລ ຣາສຊັກ ຊີນາ (Abdul Razzaq Cheena) ຮອງຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ຍັງບໍ່ທັນມີກຸ່ມໃດອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບເທື່ອ ກ່ຽວກັບການວາງລະເບີດທີ່ບໍລິເວນຕະຫຼາດຮາຊາການຈີ ຊຶ່ງເຄີຍຖືກໂຈມຕີມາແລ້ວນັ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງແບ່ງແຍກດິນແດນບາລຸກ ແລະພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດທີ່ຈົງຮັກພັກດີ ຕໍ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍນອກກົດໝາຍຕາລີບານ ແລະລັດອິສລາມ ແມ່ນໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນແຂວງບາລູຈິສຕານ. ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີຫຼາຍໆຄັ້ງ ຕໍ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະພົນລະເຮືອນ ຮວມທັງ ຕໍ່ປະຊາຄົມຊາວຊີໄອທ໌ຮາຊາຣາ. ແຂວງບາລູຈິສຖານ ມີຊາຍແດນຕິດກັບອັຟການິສຖານ ແລະມີການກ່າວຫາວ່າແຂວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້
ບ່ອນຫລົບລີ້ແກ່ພວກນັກລົບ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານນຳດ້ວຍ.
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