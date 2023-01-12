ເຫດລະເບີດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃກ້ກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ຂອງອັຟການິສຖານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນແລະເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 40 ຄົນ.
ຄາລີດ ຊາດຣານ ໂຄສົກຂອງຕຳຫຼວດທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະປະນາມໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ການກະທຳແບບຂີ້ຂາດຕາຂາວ” ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພົນລະເຮືອນ.
ໂຮງໝໍ EMERGENCY ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກອົງການກຸສົນທີ່ມີຖານປະຕິບັດງານຢູ່ອີຕາລີ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ພວມໃຫ້ການປິ່ນປົວແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼາຍໆຄົນ.
ທ່ານສເຕັບຟາໂນ ຊອສຊາ (Stefano Sozza) ຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງການກຸສົນ ປະຈຳອັຟການິສຖານ ກ່າວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄົນເຈັບຫຼາຍກວ່າ 40 ຄົນ ມັນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ທີ່ຈະສະຫຼຸບ ກ່ຽວກັບໂຕເລກຂັ້ນສຸດທ້າຍ. ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜອງຕອບໃນເລື້ອງນີ້ຢູ່.”
ທ່ານຊອສຊາ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ນີ້ແມ່ນເປັນການບາດເຈັບຈຳນວນຫຼາຍເທື່ອທຳອິດສຳລັບປີ 2023 ແຕ່ແນ່ນອນ ມັນແມ່ນນຶ່ງ ໃນເຫດການທີ່ມີຄົນເຈັບຫຼາຍທີ່ສຸດນັບແຕ່ເລີ້ມປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຈັດຕຽງ ໃສ່ເຮືອນຄົວແລະຢູ່ຫ້ອງກິນເຂົ້າ.”
ທ່ານຊາດຣານບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວເປັນນ້ຳມືຂອງຜູ້ໂຈມຕີສະຫຼະຊີບຫຼືບໍ່ ຫຼືລະເບີດຖືກນຳໄປຫ້າງໄວ້. ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄັ້ງນີ້ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຄຸ້ມສະຖານທູດ ແລະກະຊວງຕ່າງໆ ຂອງອັຟການິສຖານ ທີ່ມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ທ່ານຊາດຣານ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກເກີດເຫດລະເບີດ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກກໍ່ການຈະຖືກພົບເຫັນແລະນຳໂຕມາລົງໂທດ ໃນການກໍ່ວິນາດສະກຳຂອງພວກເຂົາ.”
ເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍ ຂອງມື້ວັນພຸດ ຜ່ານທາງອົງການຂ່າວຂອງກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ ອາແມັກ (Amaq) ອີງຕາມຊ່ອງເທເລແກຣມທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍ.
ມີການໂຈມຕີໃນລະດັບສູງເປັນລຳດັບມາ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນອັຟການິສຖານທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ກຸ່ມລັດອິສລາມ-ໂຄຣາຊານ.