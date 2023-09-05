ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດໃສ່ບໍລິເວນຕຶກລັດຖະບານໃນເມືອງ ເມຍວາດີ ທີ່ເປັນສູນກາງເຂດຊາຍແດນຂອງ ມຽນມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ 5 ຄົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພເສຍຊີວິດ ແລະ ຕຳຫຼວດ 11 ຄົນບາດເຈັບ, ແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ໄທ ໄດ້ເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງກອງທັບ ແລະ ພວກນັກລົບຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທະຫານ ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນປີ 2021 ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດຕົກຢູ່ໃນຄວາມວຸ້ນວາຍ.
ໃນຕອນຫົວແລງຂອງວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ “ລະເບີດສອງລູກ” ໄດ້ຕົກລົງໃສ່ບໍລິເວນຕຶກ ທີ່ປະກອບມີຫ້ອງການຕຳຫຼວດເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການບໍລິຫານທົ່ວໄປ, ແຫຼ່ງຂ່າວທະຫານໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP.
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເອົາ “ມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພ” ຫຼັງຈາກການລະເບີດນັ້ນ, ລະເບີດອີກສອງລູກກໍຖືກຖິ້ມລົງມາອີກ, ສັງຫານ 5 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 11 ຄົນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວ, ໂດຍຂໍບໍ່ອອກຊື່ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລົມກັບສື່ມວນຊົນ.
ຜູ້ເສຍຊີວິດລວມມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ, ຕຳຫຼວດສອງຄົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສອງຄົນຈາກພະແນກຄຸ້ມຄອງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ “ຕຳແໜ່ງນ້ອຍ ແລະ ອາວຸໂສ” 11 ຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, 5 ຄົນສາຫັດ.
ແຫຼ່ງຂ່າວຕຳຫຼວດໃນທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂໍບໍ່ອອກຊື່ເຊັ່ນກັນໄດ້ຢືນຢັນເຫດການ ແລະ ຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບນັ້ນ.
ບໍ່ມີແຫຼ່ງຂ່າວໃດກ່າວວ່າ ໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.