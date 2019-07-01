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ເກີດ​ເຫດ​ລະ​ເບີດ​ແຕກ ແລະ ການ​ຍິງ​ໂຈມ​ຕີ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຂອງ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ

​ຜູ້​ຊາຍ​ບາດ​ເຈັບ​ຄົນ​ນຶ່ງ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ, ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍລະ​ເບີດ​ສະຫຼະ​ຊີບ. ເມືອງ ຈາ​ລາ​ລາ​ບັດ, ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ. 13 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລະ​ເບີດ​ລົດ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ ແລະ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ປືນ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກາ​ບູ​ລ ຂອງ ອັ​ຟ​
ການິສຖານ ມີການກ່າວວ່າໄດ້ສັງຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບຫຼາຍສິບຄົນ.

ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ ຕາ​ລີ​ບານ ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ສຳ​ລັບ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ໂຈມ​ຕີ​
ດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເວົ້າວ່າ ເປັນສູນກາງການຂົນສົ່ງ ແລະ ວິສະ
ວະກຳ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອັຟການິສຖານ.

ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ນັ້ນ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ລະ​ເບີດ​ໃນວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​
ສ່ວນໃຈກາງຂອງຕົວເມືອງ ໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງຮີບເລັ່ງຂອງຕອນເຊົ້າ, ເຮັດໃຫ້
ຄວັນດຳປິວຂຶ້ນເທິງຟ້າ ເໜືອນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ. ຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ຍິນສຽງປືນ
ແລະ ສຽງລະເບີດນ້ອຍແຕກ ບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ການໂຈມຕີປະ
ກົດວ່າໄດ້ສືບຕໍ່ໄປ.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ ທ່ານ ນາ​ສ​ຣັດ ຣາ​ຮີ​ມີ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ
ມືປືນຫຼາຍຄົນຕໍ່ມາ ໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຫລັກໃນຕຶກຫຼາຍຊັ້ນ ທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ລຸນ
ຫຼັງການລະເບີດ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຍິງປືນໃສ່ກອງກຳລັງຕຳຫຼວດ ອັຟການິສຖານ ທີ່ປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ຢູ່.

ທ່ານ ຣາ​ຮີ​ມີ ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ພິ​ເສດ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ໄປ​ຮອດ​ສະ​ຖານ​
ທີ່ເກີດເຫດ ແລະ ການປະຕິບັດການໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນ ເພື່ອກວາດລ້າງພວກນັກໂຈມຕີ.

ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໃຫຍ່​ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທ່ານ ອັບ​ດຸ​ລ​ລາ ອັບ​ດຸ​ລ​ລາ ໄດ້​ກ່າວ​ປະ​ນາມ​ການ​
ໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນ “ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທໍາມະຊາດຂອງການເປັນອາ
ຊະຍາກອນແຕ່ກຳເນີດຂອງກຸ່ມນັ້ນ” ແລະ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງຈະບໍ່ຂັດ
ຂວາງກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈາກການຕາມລ່າ ແລະ ລົງໂທດ “ພວກຄົນ
ຊົ່ວເຫຼົ່ານັ້ນ.”

ລົດ​ໂຮງ​ໝໍ​ໄດ້​ຮີບ​ເລັ່ງ​ໄປ​ຈຸດ​ເກີດ​ເຫດ ແລະ ໄດ້​ຂົນ​ສົ່ງ​ຜູ້​ບາດ​ເຈັບ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 65 ຄົນ​
ໄປໂຮງໝໍ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍຢ່າງໜ້ອຍ 9 ຄົນ, ໂຄສົກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ອັຟການິສຖານ ໄດ້ກ່າວບໍ່ດົນຫຼັງຈາກລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນ.

ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຕຶກ​ຫ້ອງ​ການ ສະ​ຫະ​ພັນ​ເຕະ​ບານ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຫຼື AFF ​ທີ່​ຢູ່​
ໃກ້ຄຽງ ກໍລວມຢູ່ໃນຜູ້ບາດເຈັບແລະເສຍຊີວິດນັ້ນ. ວິດີໂອໃນໂທລະພາບໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນ ຫົວໜ້າວ່າການຂອງ AFF ລວມຢູ່ໃນພວກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ອ່າ​ນ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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