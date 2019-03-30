ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ລັດຟລໍຣິດາໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ເວເນຊູເອລາພວມຕົກຢູ່ໃນ “ສະພາບສັບສົນຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງຮ້າຍແຮງ” ໃນມື້ດຽວກັນ ເວລາພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທຳນຽບຂາວຄົນອື່ນໆໃຫ້ສັນຍານວ່າ ການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພວມຈະມີຂຶ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງພວກນັກຂ່າວ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກວານນີ້ ຮວມທັງຄຳຖາມທີ່ວ່າສະຫະລັດຈະເຮັດແນວໃດກ່ຽວກັບເວເນຊູເອລາ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວວ່າ “ເວເນຊູເອລາພວມຕົກຢູ່ໃນສະພາບສັບສົນຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງໃຫຍ່ ໄຟຟ້າບໍ່ມີໃຊ້ ໄຟຟ້າໄດ້ມອດໄປແລ້ວ ນ້ຳມັນສຳລັບລົດກໍບໍ່ມີ ເວລາເຈົ້າເວົ້າເຖິງລັດທິສັງຄົມນິຍົມ ຈົ່ງເບິ່ງປະເທດເວເນຊູເອລາເດີ້.”
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວັນສຸກ ທູດພິເສດຮັບຜິດຊອບເລື້ອງເວເນຊູເອລາຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອລລີອັອດ ເອແບຣມສ໌ ກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ມີບັນຊີທາງເລືອກ ຫຼາຍໆຢ່າງ ຮວມທັງການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອຮັບມືກັບການມີໜ້າຂອງທະຫານຣັດເຊຍຢູ່ໃນປະເທດເວເນຊູເອລາ. ເຮືອບິນກອງທັບຣັດເຊຍ 2 ລຳ ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງກາຣາກາສ ເມື່ອວັນເສົາແລ້ວ ແລະເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ໄດ້ບັນທຸກທະຫານຣັດເຊຍແລະອຸບປະກອນຈຳນວນນຶ່ງໄປຍັງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານແອລລີອັອດ ເອແບຣມສ໌ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າແຕ່ພຽງ ພວກເຮົາມີທາງເລືອກຫຼາຍຢ່າງແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະເປັນຄວາມຜິດພາດສຳລັບຣັດເຊຍ ທີ່ຄິດວ່າພວກ ເຂົາເຈົ້າຢາກເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ຢູ່ທີ່ນີ້.”
ເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວກັບການປະກາດຂອງປະທານາທິບໍດີນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ໃນອາທິດນີ້ທີ່ວ່າ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ຮວານ ກວາອີໂດ ໄດ້ຖືກຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ຫລິ້ນການເມືອງໃນເວເນຊູເອລາເປັນເວລາ 15 ປີນັ້ນ ທ່ານເອແບຣມສ໌ກ່າວຕອບວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດວາດພາບໄດ້ວ່າ ທ່ານຮວານ ກວາອີໂດແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຍ້ອນວ່າອຳນາດການປົກຄອງມາດູໂຣ ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະມີອາຍຸຕື່ມອີກ 15 ມື້ ແຕ່ມັນຈະບໍ່ມີອາຍຸຍືນເຖິງ 15 ປີ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເປັນ
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ໜ້າຢາກຫົວ ສຳລັບອຳນາດການປົກຄອງດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານກວາອີໂດມິດງຽບຢູ່ນັ້ນ."
ສ່ວນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ໂບລຕັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ວານນີ້ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ເຕືອນປະເທດຕ່າງໆບໍ່ໃຫ້ສົ່ງທະຫານໄປຍັງເວເນຊູເອລາ.
ຕໍ່ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ເວເນຊູເອລາຊຶ່ງໄດ້ມີການກ່າວເຖິງ ໂດຍທູດພິເສດຮັບຜິດຊອບເລື້ອງເວເນຊູເອລາ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານໂບລຕັນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງພິຈາລະນາວ່າຈະນຳໃຊ້ທາງເລືອກອັນໃດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ