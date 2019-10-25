ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ຜົນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ຂັ້ນສຸດ​ທ້າຍ ​ຂອງ​ໂບ​ລີ​ເວຍ​ ​ສະ​ແດງວ່າ ທ. ໂມ​ຣາ​ເ​ລ​ສ໌ ຊະ​ນະ​ການ​ເລືອກ​ຢ່າງ​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານຢູ່​ນະ​ຄອນລາ ປາ​ຊ໌ ໃນ​ວັນ 24 ຕຸ​ລາ, 2019 ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ມີການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຮອບ​ຕັດ​ສິນ​ຊີ້​ຂາດ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ທ່ານ ໂມ​ຣາ​ເລ​ສ ປະ​ກາດ​ວ່າ ທ່ານຊະ​ນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ສະ​ໄໝ​ທີ 4.

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ໂບ​ລີ​ເວຍ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ທ່ານ ອີ​ໂວ ໂມ​ຣາ​ເ​ລ​ສ໌ (Evo Morales) ທີ່​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢູ່ນັ້ນ ​ຊະ​ນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ປະ​ເທດຢ່າງ​ສົມ​ບູນ​ແບບ.

​ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ເກືອບ​ໝົດ​ແລ້ວ ຄະ​ນະກຳ​ມະ​ການເວົ້າ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ວ່າທ່ານ ໂມ​ຣາ​ເ​ລ​ສ໌ ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ 47.1 ເປີ​ເຊັນ ​ຂອງ​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່ກັບຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ສາຍ​ກາງ, ຄື​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຄາ​ລົ​ສ ເມ​ຊາ (Carlos Mesa) ​ໄດ້ຮັບ​ 36.5 ເປີ​ເຊັນ ​ຂອງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງທັງ​ໝົດ.

ຄະ​ແນນ​ທີ່​ໂຕນ​ກັນຢ່າງ​ໜ້ອຍ 10 ຄະ​ແນນ, ອີງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ໂບ​ລີ​ເວຍ​ແລ້ວ ຖືວ່າ​ເປັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ຢ່າງ​ສົມ​ບູນ​ແບບ ແລະ​ຫລີກ​ລ້ຽງການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຮອບ​ຕັດ​ສິນ​ຊີ້​ຂາດ​ໄດ້.

ອົງ​ການ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ທະ​ວີບ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ, ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ແລະ​ໂບດ​ກາ​ໂຕ​ລິກ​ຂອງ​ໂບ​ລີ​ເວຍ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ມີການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຮອບ​ຕັດ​ສິນ​ຊີ້​ຂາດ. ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ອາ​ເຈັນ​ຕິ​ນາ, ບ​ຣາ​ຊີ​ລ, ໂຄ​ລອມ​ເບຍ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດກໍ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ມີການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຮອບສອງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ນີ້ ເຊັ່ນ​ກັນ.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ຜູ້​ນຳ​ທີ່​ອຽງ​ຊ້າຍ​ວ່າ ທຳ​ການ ບິດ​ເບືອນ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົນ​ຫລີກ​ເວັ້ນ​ຈາກ ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຮອບ​ຕັດ​ສິນ​ຊີ້​ຂາດ​ໄດ້.

ທ່ານ ໂມ​ຣາ​ເ​ລ​ສ໌ ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຮອບ​ຕັດ​ສິນ​ຊີ້​ຂາດ ຖ້າ​ຫາກວ່າ ຄະ​ແນນ​ທີ່ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບນັ້ນ​ລື່ນ​ຄູ່​ແຂ່ງບໍ່​ຮອດ 10 ຄະ​ແນນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG