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ກຸ່ມ​ໂບ​ໂກ ຮາຣາມ ​​ປ່ອຍ​ເດັກນ້ອຍ ນັກຮຽນຍິງ ທີ່ຖືກລັກພາຕົວໄປ ເກືອບທັງໝົດ

ນາງໄອຊັສ ອາຮາຈີ (Aishat Alhaji), ທີ 2 ຈາກຂວາ, ແມ່ນນຶ່ງ ຂອງ​ພວກ​ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນແມ່ຍິງ ທີ່ຖືກລັກພາ ຕົວໄປ ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມານີ້ ຈາກ​ໂຮງຮຽນກິນນອນແຫ່ງນຶ່ງ, ຖ່າຍພາບຫຼັງຈາກທີ່ລາວ ໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວເປັນອິດສະຫຼະແລ້ວ, ໃນເມືອງດາບຈີ, ​ໄນ​ເຈີ​ເຣຍ, 21 ມີນາ 2018.

ນຶ່ງ​ເດືອນຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ລັກ​ພາ​ຕົວໄປ ພວກ​ເດັກ​ນັກຮຽນ​ແມ່ຍິງ 110 ຄົນ ຈາກ​ໂຮງຮຽນ
ກິນ ນອນແຫ່ງນຶ່ງ ​ໃນພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ເໜືອ ​ຂອງ​ໄນ​ເຈີ​ເຣຍ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ
​ແຮງໂບ​ໂກ ຮາຣາມ ​ກໍໄດ້​ປ່ອຍ​ພວກ​ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນແມ່ຍິງເກືອບທັງໝົດ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​
ວານ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ນຳ​ຄວາມ​ໂລ່ງ​ໃຈ​ໄປ​ຍັງ​ຄອບຄົວ​ທັງຫຼາຍ ​ແຕ່​ວ່າ​ໄດ້​ເກີດ​ມີ​ຄຳ​ຖາມ​ຂຶ້ນ​ມາ​
ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ​ແມ່ນ ຫຍັງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ອຍ​ຕົວ ພວກ​ເດັກ​ນັກຮຽນ​ແມ່ຍິງພວກນີ້.

“​ໂອ່. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າ ວາວ! ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາມາດ​ ຈະ​ເວົ້າ​ຫຍັງ​ໄດ້,” ນັ້ນຄືຄວາມ
ເຫັນຂອງ​ທ່ານ​ຢາ​ຮາ​ຢາ ຕາບູຕຸ (Yahaya Tarbutu) ​ໄດ້​ບອກ​ກັບວີ​ໂອ​ເອທາງ​
ໂທລະສັບ​ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ສະ​ເຫຼີມສະ​ຫຼອງ ການ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ລູກ​ສາວ 3 ຄົນ​ຂອງ​ທ່ານ​
ແລະ​ເພື່ອ​ນຮ່ວມຫ້ອງ​ຮຽນດຽວກັນ ​ທີ່ເມືອງກະສິກຳ​ດາບ​ຈີ (Dapchi).

ທ່ານລາຍ ​ໂມ​ຮຳ​ເມັດ​ (Lai Mohammed) ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຖະແຫຼງຂ່າວຂອງ​
ໄນ​ເຈີ​ເຣຍ ​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວ ​ທີ່ນະຄອນຫຼວງອາ​ບູຈາ (Abuja)
ວ່າ ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ​ໄດ້​ປ່ອຍພວກ​ເດັກ​ນັກຮຽນ​ແມ່ຍິງ 91 ຄົນ ​ແລະ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ
ປະມານ 3 ​ໂມງ​ເຊົ້າ ​ຕາມ​ເວລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ຈຸດ​ຕາມ​ຖະໜົນ​ຫົນທາງ​
ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ. ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ລັດຖະບານໃນເວລາຕໍ່ມາແຈ້ງວ່າ ມີ 101 ຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ
​ປ່ອຍ​ໃຫ້ເປັນອິດສະຫຼະ​.

ທ່ານ ​ໂມຮຳ​ເມັດ ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ແມ່ຍິງ ທີ່​ຖືກ​ລັກ​ພາ​ຕົວ​ໄປ​ໃນ​ວັນ​ທີ 19 ​ກຸມພາ
ຜ່ານມາ​ນີ້ ຈາກ​ໂຮງຮຽນແມ່ຍິງຂອງ​ລັດຖະບານ ​ແລະ​ວິທະຍາ​ໄລການ​ຊ່າງທີ່​ເມືອງ ​
ດາບຈີ (Dapchi) ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ ຜ່ານ “ການດຳເນີນຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຢູ່
​ເບື້ອງ​ຫຼັງແລະ​ດ້ວຍ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ຂອງປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ມິດ ​ແລະ​ມັນ​ເປັນ​ການ​
ປ່ອຍ​ແບບບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ.”

​ທ່ານ​ຍັງໄດ້​ກ່າວຢ້ຳຕື່ມວ່າ “ບໍ່​ມີ​ການ​ຈ່າຍ​ເ​ງິນ​ໃດ​ໆເລີຍ.”

ໃນສັບປະດາ​ແລ້ວ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ມູຮຳມາ​ດູ ບູຮາຣີ (Muhammadu Buhari)
​ໄດ້ໄປ​ຢ້ຽມຢາມເມືອງ​ດາບຈີແລະ​ຄ້ຳປະກັນ​ພໍ່​ແມ່​ຜູ້​ປົກຄອງວ່າ ພວກ​ເດັກນ້ອຍ
​ແມ່ຍິງຈະຖືກ​ປ່ອຍ ຍ້ອນ​ການ​ເຈລະຈາ ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ການ​ໃຊ້​ກອງ​ກຳລັງ
ທາງ​ທະຫານ.

ພວກ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ຂັບ​ລົດ​ພາ​ພວກ
​ເດັກນ້ອຍ​ທັງຫຼາຍ ​ໄປ​ຍັງ​ເມືອງ​ດາບຈີ ດ້ວຍ​ຂະ​ບວນລົດ 9 ຄັນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ປ່ອຍ​
ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ລົງ​ແລ້ວ ກໍ​ພາກັນຂັບ​ລົດໜີ​ອອກ​ຈາກ​ທີ່​ນັ້ນ.

“ພວກ​ເຮົາ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ເປັນ​ອິດ​ສະຫຼະ ຍ້ອນ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ພວກ​ແມ່ຍິງມຸສລິ​ມ ​
ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ທົນ​ທຸກທໍລະມານ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເຫດຜົນ
​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ປ່ອຍ​ພວກ​ເຮົາ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາງ​ກາດດີ​ຈາ ຄຣີມາ (Kadija
Grema) ​ໄດ້​ກ່າວຕໍ່​ອົງການ​ຂ່າວ​ເອພີ(AP). ອົງການ​ຂ່າວ​ດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ລາຍ​ງານ
ໂດຍອ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ລາວ ທີ່ບອກ​ວ່າພວກ​ເພື່ອ​ນຮ່ວມ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ ທີ່​ນັບຖື​ສາສະໜາ
​ຄຣິສ ຍັງຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ຕໍ່​ໄປ.​

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