ໂບອິ້ງ, ບໍລິສັດຜະລິດເຮືອບິນຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີແຜນທີ່ຈະຈັດ
ກອງປະຊຸມລາຍງານ ໃນວັນພຸດຈະມາເຖິງນີ້ໃຫ້ຄົນຂັບເຮືອບິນ 200 ຄົນ, ຫົວໜ້າ
ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຜູ້ອອກກົດລະບຽບທັງຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກ
ເພື່ອນຳເອົາເຮືອບິນ 737 MAX ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບໄປປະຕິບັດການຄືນ ລຸນຫຼັງອຸບັດ
ຕິເຫດຕົກສອງຄັ້ງ.
ບໍລິສັດໄດ້ເວົ້າໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຈັດກອງ
ປະຊຸມກັບຜູ້ປະຕິບັດການເຮືອບິນ 737 MAX ທຸກຄົນ ແລະ ບັນດາຜູ້ອອກກົດລະ
ບຽບການບິນແຫ່ງຊາດ.
ບໍລິສັດ ໂບອິ້ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນເວລາດຽວກັນ, ພວກເຮົາສືບຕໍ່ທີ່ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້
ຊິດ ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ແລະ ບັນດາຜູ້ອອກກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບ ຊອຟແວ ແລະ
ຝຶກອົບຮົມການປັບປຸງໃໝ່ສຳລັບເຮືອບິນລຸ້ນ 737 MAX. ບໍລິສັດ ໂບອິງ ເປັນຜູ້ຮັບ
ຜິດຊອບສຳລັບການພັດທະນາຂອງການປັບປຸງໃໝ່ນີ້.”
ສາຍການບິນ ແລະ ອົງການກວດກາການບິນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຫ້າມບິນ ເຮືອບິນລຸ້ນ
737 MAX ຊົ່ວຄາວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຫຼັງຈາກການຕົກຂອງເຮືອບິນ ເອທິໂອເປຍ.
ການກວດກາກ່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນການບິນ ຂອງເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນສິ່ງທີ່ລັດຖະມົນຕີຂົນສົ່ງຂອງ ເອທິໂອເປຍ ໄດ້ເອີ້ນວ່າ “ຄວາມຄ້າຍຄືກັນຢ່າງ
ຊັດເຈນ” ກັບອຸບັດຕິເຫດໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ ຂອງເຮືອບິນລຸ້ນດຽວກັນໃນ
ອິນໂດເນເຊຍ.
ໜັງສືພິມ Wall Street Journal ໄດ້ລາຍງານໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ອົງການ
FAA ໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອງຊົ່ວຄາວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ການສ້ອມແປງຕ່າງໆ.
ຫົວໜ້າວ່າການຂອງອົງການ FAA ທ່ານ ແດນຽລ ແອລແວລ (Daniel Elwell)
ແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນຜູ້ທີ່ມີກຳນົດໃຫ້ປາກຄຳຕໍ່ອະນຸກຳມະການ ສະພາສູງ ສະຫະ
ລັດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພຂອງສາຍການບິນ. ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວຍັງມີ
ແຜນທີ່ຈະຟັງຄຳໃຫ້ການໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງຈະລວມມີບໍລິສັດ ໂບອິ້ງ ແລະ ຄົນຂັບ
ເຮືອບິນທັງຫຼາຍ.
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