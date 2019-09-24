ຄອບຄົວຂອງ 346 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດໄປໃນເຫດເຮືອບິນໂບອິງ (Boeing) 737 ແມັກສ໌ (Max) ຕົກສອງຄັ້ງ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍ ຄອບຄົວລະເກືອບຮອດ 145,000 ໂດລາ ຈາກບໍລິສັດສ້າງເຮືອບິນໂດຍສານດັ່ງກ່າວນີ້.
ບໍລິສັດໂບອິງໄດ້ຈັດເອົາເງິນ 50 ລ້ານ ໂດລາ ໄວ້ເພື່ອຈ່າຍຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນເຫດເຮືອບິນຕົກຢູ່ໃນອິນໂດເນເຊຍ ແລະໃນເອທິໂອເປຍ.
ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ້ມຮັບເອົາຄຳຮ້ອງຂໍຄ່າເສຍຫາຍໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະຈະສືບຕໍ່ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນໄປຈົນຮອດວັນທີ 31 ທັນວາປີນີ້ ເມື່ອວັນກໍນົດນົດການຍື່ນຄຳຮ້ອງໝົດໄປ.
"ການເປີດກອງທຶນນີ້ຂຶ້ນ ເປັນຂັ້ນຕອນສຳຄັນອັນນຶ່ງໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ເດັນນິສ ມີລເລນເບີກ (Dennis Muilenburg), ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດໂບອິງ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ.
ບໍລິສັດໂບອິງເວົ້າວ່າ ແມ່ນແຕ່ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຍື່ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງບໍລິສັດໄປແລ້ວ ກໍຍັງມີສິດ ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍນີ້ຢູ່ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງສະຫລະສິດໃນການຟ້ອງຮ້ອງເລີຍ.
ເຮືອບິນລຸ້ນ 737 ແມກສ໌ (Max) ຍັງຈອດໄວ້ຢູ່ ນັບແຕ່ມີເຫດເຮືອບິນຂອງສາຍການບິນເອທິໂອເປຍ ຕົກຢູ່ໃນທົ່ງນາ ນອກນະຄອນຫລວງອາດິສ ອາບາບາ ພຽງບໍ່ພໍເທົ່າໃດນາທີ ພາຍຫລັງທີ່ເລີ້ມບິນຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 10 ມີນາຜ່ານມາ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ 157 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນເຮືອບິນລຳນັ້ນ ເສຍຊີວິດໄປ. ເຮືອບິນ ລຸ້ນ (Max) 8 ໄດ້ຖືກກວດກາຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງຖີ່ຖ້ວນນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ເມື່ອມີ 189 ຄົນເສຍຊີວິດ ຕອນທີ່ສາຍການບິນໄລເອິນ (Lion) ຕົກຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ ຂອງອິໂດເນເຊຍ ຢູ່ໃນສະຖານະການຄ້າຍໆກັນນັ້ນ.