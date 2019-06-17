ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ບໍລິສັດຜະລິດເຮືອບິນ ໂບອິງ ທ່ານ ເດັນນິສ ມູຍເລັນເບີກ ໄດ້ອອກ
ມາຍອມຮັບວ່າ ບໍລິສັດໄດ້ເຮັດ “ຜິດພາດ” ໃນການບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ສາຍການບິນຕ່າງໆ,
ຄົນຂັບເຮືອບິນ, ແລະ ຜູ້ອອກກົດລະບຽບຊາບ ຢ່າງຮອບຄອບ ກ່ຽວກັບ ໄຟເຕືອນ
ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງ ຢູ່ເຮືອບິນ 737 MAX 8 ທີ່ໄດ້ງົດບິນນັ້ນ.
ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນເຊື່ອວ່າ ໄຟເຕືອນຢູ່ໃນຫ້ອງຂັບເຮືອບິນ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ
ກັບລະບົບຕໍ່ຕ້ານການຢຸດກາງອາກາດ ໄດ້ມີສ່ວນໃນອຸບັດຕິເຫດທີ່ຮ້າຍແຮງສອງຄັ້ງ
ຂອງເຮືອບິນ 737 MAX ນັ້ນ, ເຊິ່ງຄັ້ງທຳອິດແມ່ນໄດ້ຕົກຢູ່ນອກປະເທດ ອິນໂດເນ
ເຊຍ ປີກາຍນີ້, ແລະ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ແມ່ນໃນປະເທດ ເອທິໂອເປຍ ເມື່ອເດືອນມີນາທີ່
ຜ່ານມາ, ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 356 ຄົນ.
ທ່ານ ມູຍເລັນເບີກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ງານວາງສະແດງເຮືອບິນ ປາຣີ ເມື່ອ
ວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການສື່ສານຂອງ ໂບອິງ ກັບ ຜູ້ຊື້ເຮືອບິນແມ່ນບໍ່ “ສະເໝີຕົ້ນ
ສະເໝີປາຍ. ແລະ ນັ້ນແມ່ນຮັບເອົາບໍ່ໄດ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ໂບອິງ ກຳລັງຜ່ານຜ່າໄລຍະຂອງ “ຄວາມຕົກຕ່ຳ.” ທ່ານໄດ້ສັນຍາ
ວ່າ ທາງບໍລິສັດຈະມີຄວາມໂປ່ງໄສຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາເພື່ອຈະນຳເອົາ
ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງສາຍການບິນຕ່າງໆ ແລະ ສາທາລະນະກັບຄືນມາ ໃນຂະນະທີ່
ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອນຳເອົາເຮືອບິນ 737 MAX ກັບມາບິນອີກຄັ້ງ.
ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນມີຄວາມສົງໄສບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ລະບົບຕໍ່ຕ້ານການຢຸດກາງ
ອາກາດ ໃນເຮືອບິນຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ເອທິໂອເປຍ ໄດ້ຊຸກຍູ້ຫົວຂອງເຮືອ
ບິນລົງຢູ່ຕະຫຼອດ ໃນຂະນະທີ່ຄົນຂັບເຮືອບິນ ດີ້ນຮົນທີ່ຈະຄວບຄຸມເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ.
ໄຟເຕືອນ ຄວນຈະແຈ້ງໃຫ້ຄົນຂັບເຮືອບິນຮູ້ວ່າ ລະບົບຕ້ານການຢຸດກາງອາກາດ
ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຄວາມບົກຜ່ອງວ່າ ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປົກກະ
ຕິ.
ບໍລິສັດ ໂບອິງ ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ໄຟເຕືອນຈະເຮັດວຽກກໍຕໍ່ເມື່ຶອ ເຮືອບິນຫາກຕິດຕັ້ງ
ຊອຟແວໃສ່ໃນ ໂປຣແກຣມເທົ່ານັ້ນ.
ບັນດາຜູ້ອອກກົດລະບຽບລັດຖະບານກາງ ສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ໄດ້ອະນຸມັດການສ້ອມ
ແປງທີ່ບໍລິສັດ ໂບອິງ ໄດ້ຕິດຕັ້ງໃສ່ເຮືອບິນ MAX ນັ້ນ ເທື່ອ.
ນອກນັ້ນ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນທາງດ້ານ
ອາຊະຍາກຳໃສ່ບໍລິສັດ ໂບອິງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການອະນຸ
ຍາດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກຊ້ອມເປັນພິເສດຮັບຮອງວ່າ ເຮືອບິນລຳຕ່າງໆ
ແມ່ນປອດໄພທີ່ຈະບິນໄດ້ ແທນທີ່ຈະແມ່ນບັນດາຜູ້ອອກກົດລະບຽບຂອງລັດຖະ
ບານກາງ.
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