ບໍລິສັດໂບອິງ ໄດ້ຮັບຮູ້ໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ສ້ອມແປງຄວາມພິດພາດໃນຊອບ
ແວລຈຳລອງການບິນ ເຮືອບິນ 737 MAX ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເຝິກແອບໃຫ້ແກ່ບັນດານັກບິນ,
ຫຼັງຈາກເກີດເຮືອບິນຕົກທີ່ຮ້າຍແຮງສອງຄັ້ງ ທີ່ພົວພັນກັບເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ 346
ຄົນເສຍຊີວິດ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ “ໂບອິງ ໄດ້ສ້ອມແປງແບບ ຊອບແວຣ
ຈຳລອງການບິນຂອງເຮືອບິນ 737 MAX ແລະໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມສຳລັບເຄື່ອງມືປະ
ຕິບັດງານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ປະສົບການບິນຈຳລອງຈະເປັນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ສະພາບ
ການບິນທີ່ແຕກຕ່າງທົ່ວໄປ.
ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງເວລາທີ່ຕົນໄດ້ຊາບເຖິງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບອກ
ໃຫ້ບັນດາຜູ້ອອກລະບຽບການໄດ້ຊາບ.
ຖະແຫຼງການຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍເທື່ອທຳອິດທີ່ບໍລິສັດ ໂບອິງ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ
ມີຄວາມບົກຜ່ອງໃນການອອກແບບຊອຟແວ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບເຮືອບິນ 737 MAX,
ເຊິ່ງຊອຟແວ MCAS ທີ່ຕ້ານການຂັດຂ້ອງ ໄດ້ຖືກຖິ້ມໂທດໃສ່ສ່ວນໃຫຍ່ ສຳລັບໂສກ
ນາດຕຳກຳຂອງສາຍການບິນ ເອທິໂອເປຍ.
ອີງຕາມບໍລິສັດໂບອິງ ຊອບແວຣ ການບິນຈຳລອງ ແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກ ກ່ຽວ
ກັບ ການຮຽນແບບສະພາບການບິນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ກັບເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດຕົກຂອງ
ເສຍການບິນ ເອທິໂອເປຍ ໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼືສາຍການບິນ ໄລອອນ ໃນ
ເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້.
ບໍລິສັດໄດ້ກ່າວວ່າ “ການປ່ຽນແປງເທື່ອລ້າສຸດ” ຈະປັບປຸງການຈຳລອງບິນ ກ່ຽວກັບ
ການໃຊ້ແຮງດັນເຄື່ອງຄວບຄຸມລໍ້ດ້ວຍມື, ເຊິ່ງແມ່ນເຄື່ອງຄວບຄຸມລໍ້ດ້ວຍມື ທີ່ຄວບ
ຄຸມມຸມຂອງເຮືອບິນ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຖືກນຳໃຊ້.
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