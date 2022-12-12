ສົບຂອງນັກສຶກສາຊາວແຊມເບຍ ອາຍຸ 23 ປີທີ່ເສຍຊີວິດໄປໃນຂະນະທີ່ສູ້ລົບໃຫ້ກອງທັບຣັດເຊຍ ໃນສົງຄາມຢູເຄຣນ ໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປບ້ານແລ້ວ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ສົບຂອງທ້າວລີມີການີ ໄນເຣນດາ (Lemekani Nyirenda), ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຮຽນ ວິຊາວິສະວະກໍານິວເຄຼຍ ໃນຣັດເຊຍກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າເປັນທະຫານ ໄດ້ໄປຮອດ ສະຫນາມບິນສາກົນເຄນເນັດ ຄອນດາ (Kenneth Kaunda) ໃນນະຄອນຫລວງລູຊາກາ (Lusaka) ແລ້ວ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າລາວ ເຄີຍເປັນນັກຮຽນກໍຕາມ ແຕ່ທ້າວລີມີການີ (Lemekani) ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃນເດືອນເມສາ 2020 ແລະຖືກຕັດສິນຈໍາຄຸກ 9 ປີ.
ຕໍ່ມາລາວໄດ້ຮັບອະໄພຍະໂທດໂດຍຜ່ານການໃຫ້ນິລະໂທດກຳພິເສດ ໃນເງື່ອນ ໄຂທີ່ວ່າ ລາວຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມສູ້ລົບ ຢູ່ໃນສົງຄາມ ແລະລາວໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນ ຂະນະທີ່ສູ້ລົບຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດແຊມເບຍ, ທ່ານສແຕນລີ ຄາຄູໂບ (Stanley Kakubo) ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະເທດແຊມເບຍໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍເອົາລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວລີມີຄານີໃຫ້.
ທ່ານຄາຄູໂບ (Kakubo) ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ ຖືກບອກໃນວັນທີ 23 ສິງຫານີ້ວ່າ ລາວໄດ້ຮັບການອະໄພຍະໂທດ ແບບມີ ເງື່ອນໄຂ ແລະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດງານທາງທະ ຫານພິເສດຊຶ່ງລາວໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນເດືອນກັນຍາ”. "ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ເອົາລາຍລະອຽດໃຫ້ພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການຖືກເກນທະຫານຂອງລາວ."
ທ່ານກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການກວດ DNA ເພື່ອຢືນຢັນວ່າແມ່ນລາວແທ້ ແລະຈະໄດ້ມີການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ຈາກຣັດເຊຍ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງລາວ.
ທ່ານຄາຄູໂບກ່າວວ່າ ແຊມເບຍ ຈະເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງເກີດ ຂຶ້ນກັບຄົນແຊມເບຍທີ່ຮຽນຢູ່ໃນຣັດເຊຍແລະບໍ່ມີຊາວແຊມເບຍ ອື່ນໆຢູ່ໃນຄຸກ ຣັດເຊຍອີກ.
ຊາວແຊມເບຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈທີ່ນັກສຶກສາຫນຸ່ມຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກ ກົດດັນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນທະຫານຣັດເຊຍ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນສົງຄາມຂອງ ພວກເຂົາໃນຢູເຄຣນ.