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ພາສາຕ່າງໆ
ຊີວິດຊາວລາວ

ບຸນຊ່ວງເຮືອ ປະຈໍາປີ ໂດຍ ວັດລາວ ເວີຈີເນຍ ແລະ ຊາວລາວ ໃນເຂດ ວໍຊິງຕັນ

ຄະນະສີພາຍເຮືອຊ່ວງຂອງທີມ Diamond Nails, ທີ່ໄດ້ລາງວັນທີ 3 ສໍາລັບການຊ່ວງເຮືອເພດຍິງ

ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງທີ່ເຄົາລົບ​ໃນ​ລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ແລງ ​ມື້ນີ້ພວກເຮົາ
ຈະພາທ່ານໄປຟັງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະເລື່ອງລາວຂອງງານບຸນຊ່ວງເຮືອ
ປະຈໍາປີ ຄັ້ງທີ 4 ຢູ່ໃນເມືອງ Lorton, ລັດເວີຈີເນຍ, ທີ່ຫາກໍ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດ ທີ
10 ກັນຍາຜ່ານມານີ້ ໂດຍປະຊາຄົມລາວໃນເຂດວໍຊິງຕັນດີຊີ ຊຶ່ງໄດ້ດຶງດູດເອົາຜູ້ ຄົນຈາກທັງໃກ້ແລະໄກໃຫ້ໄປເບິ່ງໄປຊົມຫລາຍເຖິງ 400 ປາຍຄົນ ​ແລະ​ມີຄະນະ​ສີ
ພາຍຫລາຍ​ເຖິງ 23 ຄະນະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ແຂ່ງຂັນ ຊຶ່ງໃນ​ນັ້ນມີ​ທັງສີພາຍ​ຍິງ​ 4 ຄະນະ. ​ ບັນ ຍາກາດໃນງານບຸນຊ່ວງເຮືອປີນີ້ ຈະຄຶກຄື້ນຫລືເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ບົວສະຫວັນ ຈະນໍາ
ລາຍ ລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ລາຍງານກ່ຽວກັບບຸນຊ່ວງເຮືອຈັດໂດຍວັດລາວເວີຈີເນຍ
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ລິງໂດຍກົງ

ສະບາ​ຍດີ​ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາລົບ ​ໃນ​ຄໍ່າຄືນ​ນີ້​ພວກເຮົາ​ຢາກ​ໃຫ້ທ່ານ​ຟັງ​ເລື່ອງງານບຸນ
ຊ່ວງ​ເຮືອຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນ​ໃນສວນສາທາລະນະ Pohick Regional Park, ​ໃນເມືອງ Lorton, ລັດເວີຈີເນຍ ​ຊຶ່ງທາງທີມງານຂອງວີໂອເອ ກໍໄດ້ໄປ​ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊ່ວງເຮືອ ແລະ ຖ່າຍທອດສົດໃນງານບຸນດັ່ງ​ກ່າວ.

ທີມນາຍຊ່າງສ້ອມແປງອາຍເຢັນ ແລະອາຍຮ້ອນ Montebello ທີ່ໄດ້ລາງວັນຊະນະເລີດ
ທີມນາຍຊ່າງສ້ອມແປງອາຍເຢັນ ແລະອາຍຮ້ອນ Montebello ທີ່ໄດ້ລາງວັນຊະນະເລີດ

​ດັ່ງ​ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ຄົງ​ໄດ້​ຮູ້ກັນ​ດີ​ແລ້ວວ່າ ຊາວ​ລາວ​ມີຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ອັນ​ດີງາມທີ່ສືບ​ສານ​
ກັນ​ມາ​ແຕ່​ດຶກ​ດໍາ​ບັນ ​ແລະ​ບຸນຊ່ວງ​ເຮືອ​ກໍ​ເປັນ​ງານ​ບຸນ​ປະ​ເພນີ​ສໍາຄັນ​ອັນ​ໜຶ່ງ ທີ່​ຈັດ​
ຂຶ້ນທຸກ​ໆ ປີ​ຢູ່​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນຊຶ່ງບ້ານ​ຕ່າງໆ ພາກັນ​ເອົາ​ເຮືອ​ມາ​ພາຍ​ເສັງ​ກັນ​
ຢູ່​ໃນ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ຫລັງ​ຈາກ​ອອກ​ພັນ​ສາແລ້ວ​. ຄ້າຍໆກັນນີ້ ຊາວ​ລາວ​ບໍ່ວ່າ​ຈະ​ຕົກ​ຢູ່
​ແຫ່ງ​ຫົນ​ໃດ ກໍ​ບໍ່ລືມ​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ອັນ​ດີງາມ​ ແລະບໍ່ລືມບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ. ສະນັ້ນ ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງຄະນະສົງ ​ແລະຄະນະອຸປະຖໍາວັດລາວເວີຈີເນຍ ປະຊາ​ຄົມ​
ລາວ​ໃນ​ເຂດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນດີຊີ ຊຶ່ງລວມມີລັດເວີຈີເນຍ, ມາຣີແລນ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງ
ຕັ​ນ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຈັດງານ​ບຸນ​ຊ່ວງ​ເຮືອ​ຂຶ້ນທຸກໆປີ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2014 ​ເປັນຕົ້ນມາ. ແລະບຸນຊ່ວງ
​ເຮືອປີທີ 4 ​ໄດ້ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍໜຶ່ງ​ໂມງ​ຕາມ​ເວລາ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເຂດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ດີ​ຊີ
ພາຍຫລັງ​ພິທີ​ຕັກບາດ ​ແລະ​ຟັງ​ເທດສະໜາຕາມ​ປະ​ເພນີ​ຂອງ​ລາວໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ

ຟັງເທດສະໜາໃນພິທີຕັກບາດກ່ອນບຸນຊ່ວງເຮືອ
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ແລະ ​ຈົບ​ລົງ​ເວລາ 5 ​ໂມງ​ແລງໃນ​ວັນອາທິດ ທີ 10 ກັນຍາ ທີ່​ຫາກໍ່ຜ່ານມານີ້.

ທ່ານນາງ ສຸດສະດາອິນສີຊຽງໃໝ່ຊຶ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະກໍາມະການ​ຈັດ​ງານ​ບຸນຊ່ວງ​ເຮືອ ທັງໝົດ 11 ທ່ານ ​ໄດ້ກ່າວ​ເຖິງ​ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ງານ​ບຸນນີ້ວ່າ:

ທ່ານນາງ ສຸດສະດາ ອິນສີຊຽງໃໝ່ກ່າວເຖິງຄຸດປະສົງຂອງງານ
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ພວກສີພາຍພາກັນເອົາເຮືອລົງນໍ້າເພື່ອ ກຽມເຂົ້າແຂ່ງຂັນພາຍເຮືອ
ພວກສີພາຍພາກັນເອົາເຮືອລົງນໍ້າເພື່ອ ກຽມເຂົ້າແຂ່ງຂັນພາຍເຮືອ

ບຸນຊ່ວງ​ເຮືອ​ປີ​ທີ 4 ​ນີ້ມີລັກສະນະ​ພິ​ເສດ​ຫລາຍ​ຢ່າງ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ກໍ​ຄື​ການ​ມີ​ຄະນະ​ສີພາຍເຂົ້າ ​ໄປ​ຊ່ວງ​ເຮືອ ​ແລະ​ປະກອບສ່ວນ​ໃຫ້​ທຶນອຸປະຖໍາ​ງານນີ້ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ຄະນະຈັດງານສາ
ມາດມີເຮືອຂອງຕົນເອງຈໍານວນ 4 ລໍາ ​ໄວ້​ໃຫ້​ຄະນະ​ສີພາຍ​ໃຊ້​ເຂົ້າໃນ​ການ​ພາຍແຂ່ງຂັນ​ກັນ ແລະ​ແຕ່ລະ​ລໍາ​ສາມາດ​ບັນຈຸ​ສີພາຍ​ໄດ້ 6 ຄົນ ຊຶ່ງມັນ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ງານ​ບຸນຊ່ວງ​ເຮືອ​ໃນປີ ກ່ອນໆ ທີ່​ຄະນະ​ຈັດ​ງານຕ້ອງໄດ້ໄປເຊົ່າເຮືອ
ນ້ອຍຄະນູ (Canoe) ທີ່ສາມາດບັນຈຸສີພາຍໄດ້​ແຕ່ພຽງ 3 ຫລື 4 ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ, ດັ່ງ​ທີ່ຍານາງບຸນ​
ຈັນ ​ເສນທະ​ວົງ, ຄະນະ​ກໍາມະການ​ຈັດ​ງານ​ຜູ້ໜຶ່ງ​ເວົ້າ​ໃຫ້​ຟັງ​ວ່າ:

ຄໍາເຫັນຂອງຍານາງບຸນຈັນ ເສນທະວົງ
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ພ້ອມ​ກັນນັ້ນ ທ່ານ ບຸນ ຄໍາ​ມະນີ​ວັນ ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ແລະ​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ຮ້ານ​ອາຫານ
​ຕິບ​ເຂົ້າ ​ໃນ​ນະຄອນຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ຊຶ່ງ​ເຄີຍ​ໄດ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ງານ​ບຸນ​ຊ່ວງ​ເຮືອທີ່​ຈັດ​ຢູ່​ແຫ່ງ
​ນີ້ທຸກໆຄັ້ງ ກໍ​ເວົ້າ​ເປັນສຽງດຽວກັນ​ກັບ​ຄະນະ​ກໍາມະ​ການຈັດ​ງານ​ວ່າ​ ບຸນຊ່ວງ​ເຮືອ​ປີນີ້
​ຄຶກຄື້ນກວ່າ​ປີ​ກ່ອນໆ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ກ່າວ​ດັ່ງນີ້:

ທ່ານບຸນ ຄໍາມະນີວັນ ກ່າວກ່ຽວກັບງານບຸນຊ່ວງເຮືອຄັ້ງນີ້
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(ຈາກຊ້າຍຫາຂວາ) ທ. ຄໍາໄຫວ ຄໍາພຸດທະປັນໂຍ, ທ. ກາຍະສິດ ລັດຕະນະວົງກົດ, ທ. ຄໍາຫວັງ ຄໍາພຸດທະປັນໂຍ ແລະ ທ. ບຸນຜົງ ແກ້ວດາລາ ຈາກລັດເວີຈີເນຍ
(ຈາກຊ້າຍຫາຂວາ) ທ. ຄໍາໄຫວ ຄໍາພຸດທະປັນໂຍ, ທ. ກາຍະສິດ ລັດຕະນະວົງກົດ, ທ. ຄໍາຫວັງ ຄໍາພຸດທະປັນໂຍ ແລະ ທ. ບຸນຜົງ ແກ້ວດາລາ ຈາກລັດເວີຈີເນຍ

ຄະນະໜຶ່ງ​ໃນ​ຈໍານວນ​ມີພີ່ນ້ອງ​ຊາວ​ລາວທີ່​ມາຈາກຕ່າງ​ລັດ​ ກໍ​ຄື​ຄະນະ​ສີ​ພາຍ ​ແລະ​ຄະ
ນະ​ກໍາມະການ​ວັດ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ເມືອງ Akron, ລັດ Ohio ​ທີ່​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ຢາກ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະຮັກສາ
​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີລາວ​ໄວ້ ຈຶ່ງ​ໄດ້ມາ​ທັງ​ປະກອບ
ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສີພາຍ​ແຂ່ງ​ເຮືອ ​ແລະຖອດ​ຖອນ
​ບົດຮຽນ​ໃນ​ການຈັດ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ອີກ​ດ້ວຍ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານຄໍາໄຫວ ຄໍາພຸດທະປັນໂຍ ແລະທ່ານຄໍາຫວັງ ສອງອ້າຍນ້ອງທີ່ເປັນ​ຄະນະ​ກໍ​ມະ​ການ​ວັດ​ລາວ Akron ​ ແລະກໍເປັນສີພາຍສອງຄົນຂອງເຮືອ
ລໍາໜຶ່ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນນາມເຮືອແລກປ່ຽນ ​ໄດ້ເວົ້າເຖິງຈຸດປະສົງໃນການມາຮ່ວມງານ​ວ່າ:

ລິງໂດຍກົງ

ແລະ​ທ່ານ​ຄໍາຫວັງກໍ​ເວົ້າ​ເປັນສຽງດຽວດກັບ​ທ່ານ​ຄໍາ​ໄຫວ ​ເຖິງຈຸດປະສົງໃນການມາຮ່ວມ
ງານ​ວ່າ:

ຟັງການສໍາພາດທ່ານຄໍາຫວັງ
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ເຖິງແມ່ນວ່າ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ໄປ​ຊົມ​ງານ​ນີ້ ແມ່ນຊາວລາວ​ໃນທ້ອງຖິ່ນເຂດວໍຊິງຕັນດີຊີ ​ແຕ່​
ກໍມີ​ຫລາຍ​ຄົນທີ່​ມາຈາກຫລາຍໆລັດອ້ອມແອ້ມເຂດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ​ລ​ວມມີບັນດາລັດໃນເຂດ
ຕາເວັນອອກສຽງ​ເໜືອ ແລະ​ເຂດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ​ເຊັ່ນ​ລັດ North
Carolina, New Jersey, Pennsylvania, Florida, ​ແລະ Massachusetts ຊຶ່ງຍາ​
ນາງຄູນ ສີ​ລິ ໜຶ່ງ​ໃນຈໍານວນ​ຄົນ​ທີ່ມາ​ຈາກຕ່າງ​ລັດເວົ້າກັບ​ວີ​ໂອເອວ່າ:

ຄໍາເຫັນຂອງຍານາງຄູນ ສີລິ
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ທີມຂອງວັດລາວພຸດທະວົງ ທີ່ໄດ້ລາງວັນທີ 2 ສໍາລັບເຮືອຊ່ວງເພດຊາຍ
ທີມຂອງວັດລາວພຸດທະວົງ ທີ່ໄດ້ລາງວັນທີ 2 ສໍາລັບເຮືອຊ່ວງເພດຊາຍ

ງານ​ບຸນຊ່ວງ​ເຮືອ​ຄັ້ງທີ 4 ທີ່​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍຄັ້ງນີ້ ເປັນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຄຶກຄື້ນ ຊຶ່ງ​ເລີ້ມຕົ້ນ ​ແລະ​ຈົບ​ລົງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມ່ວນ​ຊື່ນ. ເຮືອ​ຊະນະ​ເລີດຝ່າຍ​ຊາຍໄດ້​ແກ່ ​ເຮືອ​ຂອງ​ຄະນະນາຍ​ຊ່າງ​ແປງ​ອາຍ​ອຸ່ນ ​ແລະ​ອາຍ​ເຢັນ Montebello ຊຶ່ງ​ມາ​ຈາກ​ເມືອງອາ​ເລັກ​ຊັນ​ເດຣຍ, ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ, ​ເຮືອ​ທີ່​ໄດ້​ທີ 2 ​ແມ່ນ​ເຮືອ​ຂອງ​ຄະນະ​ວັດ​ລາວ​ພຸດ​ທະ​ວົງ, ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ, ​ແລະ​ທີ 3 ​ໄດ້​ແກ່​ຄະນະລາວ​ເທັນ​ນິສ ຊຶ່ງ​ກໍ​ມາ​ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ສ່ວນເຮືອ​ຊະນະ​ເລີດ​ຝ່າຍ​ຍິງ​ໄດ້​ແກ່ຄະນະ Beautiful Nails ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ, ທີ 2 ມາ​ກໍ​ໄດ້​ແກ່​ຄະນະ​ຍິງໜຸ່ມ Baltimore, ຈາກ​ລັດ​ເມຣີ​ແລນ, ​ແລະ​ທີ 3 ​ໄດ້​ແກ່​ຄະນະ Diamond Nails, ຊຶ່ງ​ມາຈາກ​ລັດ​ເມຣີ​ແລນ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ງານ​ບຸນນີ້ຊ່ວຍ​ດຶງ​ດູດ​ເອົາ​ພີ່ນ້ອງຊາວ​ລາວທັງ​ຢູ່​ໃກ້ ​ແລະ​ໄກ​ໃຫ້​ມາ​ພົບ​ພໍ້​ກັນ ​ແລະ​ຮັກສາ​ໄວ້​ຊຶ່ງ​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ອັນ​ດີງາມ​ຂອງ​ລາວ ຊຶ່ງ​ລວມທັງຄວາມ​ມີໄມຕີ​ຈິດ ມິດຕະພາບ, ມີນໍ້າ​ໃຈ​ເອື້ອເຟື້ອ​ເພື່ອ​ແຜ່ຊຶ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ, ຮັກ​ແພງ​ ​ແລະ​ສາມັກຄີ​ກັນ.

ການເສບຟ້ອນເຊີ້ງບຸນຊ່ວງເຮືອ
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