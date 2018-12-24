ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະປັບໄໝບໍລິສັດລົດ BMW ດ້ວຍເງິນ
9 ລ້ານ 9 ແສນ ໂດລາ ແລະ ຈະຮ່າງການກ່າວຫາທາງອາຍາຕໍ່ບໍລິສັດຜະລິດລົດ
ເຢຍຣະມັນ ນັ້ນສຳລັບການເລື່ອນການຮຽກກັບຄືນ ລົດທີ່ມີເຄື່ອງຈັກບົກຜ່ອງ ທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ມັນເກີດໄຟໄໝ້.
ກະຊວງຂົນສົ່ງຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ການສືບສວນສອບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນ
ພົບວ່າບໍລິສັດ BMW ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາເຄື່ອງຈັກບົກຜ່ອງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ທຳການຮຽກຄືນ
ໃນທັນທີ.
ກະຊວງດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ບໍລິສັດ BMW ຕັ້ງໃຈວ່າຈະພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປິດບັນ
ຫາທາງດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆ ຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍຄວັນ ໄນໂຕຣເຈັນ ອົກໄຊ
ຫຼື EGR, ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ໄດ້ມີການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ໄຟໄໝ້ຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວໃນຕົ້ນປີນີ້.
ກະຊວງດ່ງກ່າວ ໄດ້ເວົ້າໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ບໍລິສັດ BMW ໄດ້ປະກາດ
ກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຫາກໍຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ເຄື່ອງທຳຄວາມ
ເຢັນ EGR ທີ່ບົກຜ່ອງ ແລະ ໄຟໄໝ້ ໃນວັນທີ 20 ກໍລະກົດປີນີ້ເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ BMW ໃນປະເທດ ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ກຸ່ມພິເສດກຸ່ມນຶ່ງຂຶ້ນມາແລ້ວ ໃນເດືອນຕຸລາ 2015 ທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
EGR ນີ້.”
ບໍລິສັດ BMW ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຈັດການເອີ້ນຄືນ ລົດຫຼາຍກວ່າ 170,000 ຄັນ.
ອົງການຂ່າວ AFP ຂອງ ຝຣັ່ງ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ບ່ອນຈອດລົດບາງແຫ່ງຂອງ ເກົາຫຼີ
ໃຕ້ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາລົດ BMW ຍ້ອນຢ້ານວ່າ ລົດຍີ່ຫໍ້ດັ່ງກ່າວຈະເກີດໄຟ
ໄໝ້.
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