ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ການພົວພັນຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວກັບພາຄີໃນອາຟຣິກາ ໂດຍຫວັງວ່າຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ.
ທ່ານບລິງເກັນໄດ້ຈັດການເຈລະຈາຫາລືໃນວັນພະຫັດວານນີ ກັບປະທານາທິບໍດີອັງກໂກລາ ທ່ານໂຮອາວ ລູເຣັນໂຊ ຊຶ່ງພວກທ່ານ ໄດ້ຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ “ວິທີທາງທີ່ສຳຄັນໆ” ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ “ສັນຕິພາບທີ່ຍືນຍົງ” ໃນພາກຕາເວັນອອກທີ່ມີບັນຫາຂອງ ສປ ຄອງໂກ.
ການປຶກສາຫາລືເຫຼົ່ານີ້ ມີຂຶ້ນທ່າມທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງຣວັນດາແລະ ສປ ຄອງໂກ ພວມເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ມີການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບບຸກໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນ ໂດຍກຳລັງຂອງຄອງໂກ ແລະຣວັນດາ.
“ສະຫະລັດ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການສືບຕໍ່ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງປະທານາທິບໍດີໂລເຣັນໂຊ ເພື່ອຫາທາງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງຣວັນດາ ແລະ ສປ ຄອງໂກ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ຂັ້ນຕອນຣວັນດາ ຄວບຄູ່ກັບຂັ້ນຕອນໄນໂຣບີ ແມ່ນວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບສັນຕິພາບແບບຍືນຍົງ. ອັງໂກລາແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກທຸກໆຝ່າຍ. ການນຳພາຂອງປະທານາທິບໍດີໂລເຣັນໂຊ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ” ທ່ານບລິງເກັນກ່າວ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ອນທີ່ຈະມ້ວນທ້າຍການຢ້ຽມຢາມ 4 ປະເທດໃນທະວີບອາຟຣິກາ.
ບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ຊຳເຮື້ອແກ່ຍາວ ແລະພວມເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຄອງໂກ ໄດ້ພາໃຫ້ບັນດາປະເທດຢູ່ໃນຂົງເຂດລິເລີ້ມຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ 2 ສະບັບ. ຂັ້ນຕອນໄນໂຣບີແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອປົດອາວຸດພວກກະບົດຢູ່ໃນ ສປ ຄອງໂກ ແລະປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຣວັນດາ ຊຶ່ງ ສປ ຄອງໂກໄດ້ກ່າວຫາວວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ກຸ່ມກະບົດ M23 ແຕ່ຣວັນດາໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ຫາດັ່ງກ່າວ.
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