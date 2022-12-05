ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກມາດຕະການລົງໂທດຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກຕໍ່ ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກວັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສຳລັບ ມົສກູ ທີ່ຈະເສີມອາວຸດ ເພື່ອສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ສົງຄາມຂອງພວກເຂົາກັບ ຢູເຄຣນ.
ດ້ວຍການຄວບຄຸມການຄ້າ ທີ່ຖືກວາງໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ບໍ່ສາມາດນຳເຂົ້າຊິ້ນສ່ວນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ສຳລັບຜະລິດອາວຸດເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອທົດແທນອັນທີ່ຖືກທຳລາຍໃນສະໜາມລົບໃນ ຢູເຄຣນ ຫຼື ບາງຄັ້ງຖືກປະຖິ້ມ ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຂອງ ມົສກູ ໄດ້ຖອນຕົວອອກໄປຍ້ອນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທູດລະດັບສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ State of the Union ຂອງໂທລະພາບ CNN ວ່າ “ຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນກຳລັງສະສົມຂຶ້ນທຸກວັນ. ພາລະແບກຮັບຕໍ່ຣັດເຊຍ ແມ່ນກຳລັງໜັກຂຶ້ນທຸກມື້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າບັນດາພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ “ແມ່ນກຳລັງຊອກຫາຫຼາຍວິທີທາງຢູ່ເປັນປະຈຳ” ເພື່ອຮັດແໜ້ນມາດຕະການລົງໂທດເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອທຳລາຍເສດຖະກິດຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ການພະຍາຍາມເຮັດສົງຄາມຂອງພວກເຂົາ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວຫາ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ “ການພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຊ້ລະດູໜາວເປັນອາວຸດ” ດ້ວຍການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍແນເປົ້າໃສ່ການສະໜອງພະລັງງານ ແລະ ນ້ຳຂອງ ຢູເຄຣນ ເພື່ອທຳລາຍຂວັນຂອງປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ. “ນີ້ແມ່ນຄວາມປ່າເຖື່ອນຢ່າງແນ່ນອນ.”
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວວ່າການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະໜັບສະໜູນຂອງສາທາລະນະ ຣັດເຊຍ ສຳລັບສົງຄາມແມ່ນກຳລັງຫຼຸດລົງ.
ໃນການລາຍງານຂໍ້ມູນລັບໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້, ກະຊວງຂອງອັງກິດໄດ້ກ່າວວ່າ ສື່ມວນຊົນອິດສະຫຼະຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ອ້າງວ່າການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບກຳມາໄດ້ໂດຍໜ່ວຍປົກປ້ອງລັດຖະບານກາງຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລະບຸວ່າ 55 ເປີເຊັນຂອງປະຊາຊົນ ຣັດເຊຍ ສະໜັບສະໜູນການເຈລະຈາສັນຕິພາບກັບ ຢູເຄຣນ, ໃນຂະນະທີ່ 25 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜູນການສືບຕໍ່ເຮັດສົງຄາມ. ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ຊາວ ຣັດເຊຍ 80 ເປີເຊັນ ມີລາຍງານວ່າໄດ້ສະໜັບສະໜູນການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ.