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ວັນອັງຄານ, 28 ກຸມພາ 2023
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານບ​ລິງ​ເຄັນ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາວ່າ ​ ຈະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ​ເອ​ກະ​ລາດ ແລະ ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຂອງກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນພົບ​ປະ​ກັບ ທ່ານ Jeenbek Kulubaev, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ ຢູ່​ທີ່ ນະ​ຄອນ​ຫລວງອັ​ສ​ຕາ​ນາຂອງ​ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ, ວັນ​ທີ 28 ກຸມ​ພາ, 2023

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້​ນີ້ວ່າ ​ຈະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ເອ​ກະ​ລາດ, ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ ແລະ​ຜືນ​ແຜ່ນ​ດິນອັນ​ຄົບ​ຖ້ວນຂອງກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂົງ​ເຂດ​ເອເຊຍ​ກາງ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ນັກ​ການ​ທູດ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານບ​ລິງ​ເຄັນ ກ່າວໃນຂະນະທີ່ທ່ານພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ, ທ່ານມັກ​ຕາ ທີ​ລຽວ​ເບີ​ດີ (Mukhtar Tileuberdi) ໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງອັ​ສ​ຕາ​ນາວ່າ "ບາງຄັ້ງພວກເຮົາກໍ​ມີແຕ່ເວົ້າຄໍາເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະໃນຕົວ​ຈິງມັນບໍ່ມີຄວາມ ຫມາຍຫຍັງເລີຍ. ແລະແນ່ນອນ, ໃນຊ່ວງເວລາສະ​ເພາະອັນນີ້ ມັນ​ເປັນສຽງສະທ້ອນທີ່ດັງ​ກ້ອງກວ່າປົກກະຕິ."

ກ່ອນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປຢ້ຽມຢາມທີ່​ວ່ານີ້, ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ສະໜັບສະໜຸນ​ເອກະລາດ ​ແລະອະທິປະ​ໄຕ​ຂອງ 5 ປະ​ເທດ​ອະດີດ​ສາທາ ລະນະ​ລັດ​ໂຊ​ວຽດ​ຢູ່​ໃນຂົງ​ເຂດ ທີ່ຍັງຮັກສາ​ການ​ພົວພັນ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ, ​ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ -ສັງຄົມ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນກັບ​ຣັດ​ເຊຍ.

ຕາງ​ຕະ​ລາງເວລາຂອງທ່ານບ​ລິງ​ເຄັນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ລວມມີກອງປະຊຸມ C5+1, ການເຈລະຈາທາງການທູດທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2015 ກັບກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ, ກຽກກິ​ສ​ຖານ, ຕາ​ຈິກ​ກິ​ສ​ຖານ, ເຕີກເມ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະອຸ​ສເບ​ກິ​ສ​ຖານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ຢູ່ໃນຂົງ​ເຂດ.

ໃນຂະນະທີ່ຈະເລີ່ມການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ, ທ່ານ ກັ​ສ​ຊິມ-ໂຈ​ມາດ ໂທ​ແກ້ວຢູ່ນັ້ນ ທ່ານບ​ລິງ​ເຄັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ມີ​ການ​ພົວ​ພັນກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈາກກຸ່ມດັ່ງກ່າວໃນ "ວຽກງານທີ່​ມີ​ການປະ​ຕິ​ບັດຕົວຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການນໍາເອົາປະ​ເທດ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ເຂົ້າ​ມາຮ່ວມກັນ, ສ້າງການຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ, ແລະສຸມໃສ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເສີມສ້າງວຽກງານນັ້ນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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