ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ພວມຢູ່ທີ່ ນະ ຄອນກິຍິບ
ເພື່ອສົນທະນາຫາລື ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ກັບບັນດາຜູ້ນຳຢູເຄຣນ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນ
ອັນທີີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການທູດເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ພົວ
ພັນກັບການເສີມກຳລັງຂອງກອງທັບຣັດເຊຍທີ່ບໍ່ ມີການທ້າທາຍໃດໆ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ
ຂອງຢູເຄຣນ.
ການຢຸດຢູ່ແວ່ທີ່ນະຄອນກິຍິບ ແມ່ນຮວມທັງການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ (Volodymyr Zelenskiy) ແລະລັດ ຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານດີມີໂຕຣ ກູເລບາ (Dmytro Kuleba) ພ້ອມທັງຢ້ຽມຢາມບັນດາພະນັກງານຢູ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຄົນນຶ່ງ ຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວທາງໂທລະສັບໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາຢູ່ຂັ້ນບ່ອນທີ່ຣັດເຊຍສາມາດເລີິ້ມທຳການໂຈມຕີໄດ້ທຸກເວລາຕໍ່ຢູເຄຣນ” ແລະກ່າວເພີ້ມວ່າ ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ “ກະກຽມເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນທີ່ແຕກຕ່າງ” ຖ້າຫາກມົສກູຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ສືບຕໍ່ດຳເນີນການຮຸກຮານທາງທະ ຫານຕໍ່ຢູເຄຣນຕື່ມ.
ຣັດເຊຍໄດ້ສືບຕໍ່ເສີມກຳລັງທະຫານຂອງຕົນ ແລະໄດ້ກ່າວທ້າທາຍດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ຢູເຄຣນ ໂດຍເຄື່ອນໄຫວກຳລັງຣັດເຊຍເຂົ້າສູ່ເບລາຣຸສໃນທ້າຍອາ ທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ກ່າວ “ການທູດຍັງບໍ່ທັນຕາຍເທື່ອ” ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ “ທາງຝ່າຍສະຫະລັດເຊື່ອວ່າ ມີທາງດຽວທີ່ຈະແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງນີ້ໃຫ້ເປັນຜົນສຳເລັດ ກໍຄືຜ່ານທາງການທູດ.”
ການຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນໃນພຸດມື້ນີ້ ເປັນບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງທຳອິດ ໃນການຈັດແຈງການເດີນທາງຢ່າງໄວວາ ທີ່ຈະນຳພາທ່ານບລິງເຄັນ ໄປນະຄອນເບີລິນໃນວັນພະຫັດເພື່ອພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ ອັນນາລີນາ ບາຍເອີບັອກ (Annalena Baerbock) “ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບການພົວພັນທາງດ້ານການທູດ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ກັບຣັດເຊຍ ແລະໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະສະກັດກັ້ນການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງການ ຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານບລິງເຄັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍ “ເອົາບາດກ້າວໃນທັນທີ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ” ຄວາມເຄັ່ງຕືງ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພົບປະກັບ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣອຟ ຢູ່ນະຄອນເຈນີວາ ໃນວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້.
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