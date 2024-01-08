ທ່ານບລິງເກັນ ຢ້ຽມຢາມ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ, ຊາອູດີ ອາຣາເບຍ ທ່າມກາງການກົດດັນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຂະຫຍາຍອອກຂອງສົງຄາມ ອິສຣາແອລ-ກຸ່ມຮາມາສ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດອາຣັບ ເອເມີເຣັສ ແລະ ຊາອຸດີອາຣາເບຍ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ຈາກນັ້ນ ເດີນທາງໄປ ອິສຣາແອລ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃຫ້ເຂດກາຊາ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ການປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ແລະເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ແຜ່ລາມໄປສູ່ເຂດອື່ນໆຂອງພາກພື້ນ.
ການຢຸດແວ່ ໃນ ອາບູ ດາບີ (Abu Dhabi) ຂອງທ່ານບລິງເກັນ ລວມມີການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ ທ່ານ ຊິກ ໂມຮຳເໝັດ ບິນ ຊາເຢັດ ອາລ ນາຢານ (Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan), ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນ ຊາອູດີ ອາຣາເບຍ (Saudi Arabia) ທ່ານມີກຳນົດການເຈລະຈາກັບອົງມົງກຸດຣາຊະກຸມມານ ໂມຮຳເມັດ ບິນ ຊາລມານ (Mohammed bin Salman).
ໃນການພົບປະໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກັບກະສັດ ອັບດູລາ ທີສອງ ຂອງຈໍແດນ (Abdullah II) ແລະກະສັດ ຊິກ໌ຕາມິມ ບີນ ຮາມາດ ອາລ-ທານີ ຂອງກາຕາ (Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani), ນັກການທູດລະດັບສູງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ອິສຣາແອລ ຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນໃນລະຫວ່າງສົງຄາມ ອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ໃນເຂດ ກາຊາ ແລະເພີ່ມຈໍານວນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາທີ່ເຂົ້າເຖິງຜູ້ອຶດຫິວ ຊາວປາແລັດສະໄຕນ໌ໃນເຂດກາຊາ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແຕ່ສະຫະລັດ ຍັງສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນອິສະຣາແອລ ໃນການປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງຊາວອາຣັບ ໃນການຢຸດຍິງເພື່ອຢຸດຕິການປະທະກັນໃນສົງຄາມ 3 ເດືອນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອິສຣາແອລໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະສືບຕໍ່ເຮັດສົງຄາມຕໍ່ໄປ ຈົນກ່ວາຈະເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມມຮາມາສ ໃນອະນາ ຄົດໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແລະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ ເຂດກາຊາ ເຊິ່ງເປັນດິນແດນແຄບໆ ລຽບຕາມ ທະເລເມດິເຕີເຣນຽນ ອີກຕໍ່ໄປ.
ຣາຊາສຳນັກຂອງຈໍແດນກ່າວວ່າ ກະສັດ ອັບດູລາ (Abdullah) "ໄດ້ເຕືອນເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງ" ຂອງສົງຄາມອິສຣາແອລກັບກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ໃນຂະນະທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ ກົດດັນໃຫ້ມີການຢຸດຍິງໃນທັນທີ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລ ແລະສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າ ການຢຸດຍິງຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຮາມາສ ສາມາດຮວມກຸ່ມເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບກອງກຳລັງອິສຣາແອລ ໄດ້ອີກຄັ້ງ.
ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງອຳມານ (Amman), ທ່ານບລິງເກັນ ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສາງ ຂອງໂຄງການອາຫານໂລກ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ລົດບັນທຸກໄດ້ຂົນ
ເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ໄປໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ອຶດຫິວໃນ ເຂດກາຊາ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ