ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເອທີໂອເປຍ ທ່ານອາບີ ອາເມັດ (Abiy Ahmed) ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຄົນອື່ນໆ ແລະບັນດາຜູ້ນໍາສັງຄົມພົນລະເຮືອນອື່ນໆ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງອາດີສອາບາບາ ຂອງປະເທດເອທີໂອເປຍ ໃນລະຫວ່າງການຢຸດແວ່ບ່ອນທໍາອິດສໍາລັບການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທະວີບແຫ່ງນີ້ຂອງທ່ານ.
ຢູ່ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນມະຫາວິທະຍາໄລອາດີສອາບາບາ ຂອງມື້ວັນພຸດວານນີ້, ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມສໍາຄັນ ໃສ່ດ້ານປະຊາທິປະໄຕ ແລະດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນປະເທດເອທີໂອເປຍ, ໂດຍທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕ ແລະການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍຢູ່ໃນປະເທດເອທີໂອເປຍ.
ທ່ານບລິງເກັນ ຍັງໄດ້ໃຊ້ເວລາໄລຍະນຶ່ງ ເພື່ອກ່າວເຖິງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດທີ່ສູນເສຍ ແລະຄວາມເຈັບປວດທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງອົດທົນຢູ່ໃນສົງຄາມ ທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນນານຮອດສອງປີ ແລະສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການຢຸດຍິງໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ “ຄວາມຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຖືກສັງຫານ, ມີການລະເມີດທາງເພດຕໍ່ແມ່ຍິງ ທີ່ແຜ່ລາມໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຕ້ອງພັດພາກຈາກເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຊີວິດ ຈໍາເປັນຕ້ອງ ການອາຫານ ແລະບ່ອນພັກພິງ, ຢາປົວພະຍາດ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ ແລະທຸລະກິດຕ່າງໆໄດ້ຖືກຍິງຖະຫຼົ່ມ ແລະຖືກທໍາລາຍ.”
ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວຍ້ອງຍໍຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫາທາງສ້າງສັນຕິພາບ ຢູ່ໃນປະເທດແຫ່ງນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍໄກ່ເກ່ຍໃນການເຈລະຈາ ຈາກສະຫະພາບອາຟຣິກາ ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍສະຫະລັດ.