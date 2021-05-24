ລມຕ ບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ ບໍ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ອີຣ່ານ ຈະປະຕິບັດຕາມ ຄຳໝັ້ນໝາຍດ້ານນິວເຄລຍ ຫຼືບໍ່

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ ທ່ານຈາວາດ ຊາຣີຟ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ວ່າ ການຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດ ຂອງສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ຄະນະລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນ “ພັນທະດ້ານກົດໝາຍແລະສິນທໍາ” ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ນໍາມາໃຊ້ເພື່ອເປັນເຄື່ອງຕໍ່ລອງໃນການເຈລະຈາ ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຝ່າຍກຳລັງພິຈາລະນາກັບສູ່ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ.
ທ່ານຊາຣີຟ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ້ວ່າ “ບໍ່ໄດ້ຜົນສຳລັບທ່ານທຣຳ-ແລະຈະບໍ່ໄດ້ຜົນສຳລັບທ່ານ.”
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ອອກມານຶ່ງວັນຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ອີຣ່ານຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນານິວເຄລຍຂອງຕົນຫຼືບໍ່ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ມີການຖອນມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະ ລັດ.
“ອີຣ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ຮູ້ດີແມ່ນຫຍັງທີ່ຕົນຕ້ອງເຮັດເພື່ອທີ່ຈະກັບຄືນເຂົ້າມາໃນຟາກການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບດ້ານນິວເຄລຍ ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນເຫັນ ກໍແມ່ນວ່າ ອີຣ່ານແມ່ນພ້ອມແລ້ວຫຼືບໍ່ ແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະຕັດສິນໃຈເຮັດສິ່ງທີ່ຕົນຕ້ອງເຮັດ” ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “This Week” ຂອງອົງ ການຂ່າວ ABC. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ອັນນັ້ນເປັນການທົດສອບ ແລະພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄຳຕອບ.”
ອີຣ່ານ ໄດ້ທຳການເຈລະຈາໃນທາງອ້ອມກັບສະຫະລັດ ໂດຍຜ່ານດ້ານການທູດຈາກບັນດາປະເທດອື່ນໆ ໃນການພະຍາຍາມຈະປ່ຽນແປງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍຂອງສາກົນປີ 2015 ທີ່ຈະຍັບຍັ້ງຄວາມໄຝ່ຝັນຢາກມີອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເຕຫະຣ່ານ. ອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນນັ້ນແມ່ນເພື່ອຈຸດ ປະສົງໃນທາງສັນຕິ.
ຕໍ່ມາທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ຖອນສະຫະລັດອອກຈາກສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໃນປີ 2018 ໂດຍວາງມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ຕໍ່ນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານ ແລະພາກສ່ວນດ້ານການທະນາຄານ ແລະດ້ານການຂົນສົ່ງ. ແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກຳລັງຫາທາງກັບຄືນເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາຄືນໃໝ່ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ອັງກິດ ຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ຣັດເຊຍ ແລະຈີນ.
ໃນການໃຫ້ສຳພາດອີກຕ່າງຫາກ ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ CNN ວ່າ ສະຫະລັດ ແລະອີຣ່ານ “ແທ້ຈິງແລ້ວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ” ໃນການເຈລະ ຈາຢູ່ໃນນະຄອນວຽນນາ ແລະການເຈລະຈາຮອບທີຫ້າ ແມ່ນໄດ້ຖືກກຳນົດໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນຈະມາເຖິງນີ້.