ລມຕ ບລິງເກັນ ເດີນທາງເຖິງອອສເຕຣເລຍແລ້ວ ເພື່ອເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຈຸດເພັ່ງເລັງ ຂອງ ສຫລ ຕໍ່ຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດອອສເຕຣເລຍໃນວັນພຸດວານນີ້ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເນັ້ນຢ້ຳຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ຕໍ່ຂົງເຂດເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ແລະອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍຍັງເພັ່ງເລັງໃສ່ເລື້ອງວິກິດການໃນຢູເຄຣນ.
ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມສົນທະນາກ່ຽວກັບຊີວະແພດສາດ ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນກົດໝາຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເມລເບີນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ໂມເດີນນາ (Moderna) ແລະບຣິສໂຕລ-ມາຍເອີສ໌ ສກູອິບ (Bristol Myers Squibb), ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຜະລິດຢາລະດັບໂລກຍັງເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການສົນທະນາແບບໂຕະມົນນຳດ້ວຍ.
ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການສັກຢາວັກຊີນໃນທົ່ວໂລກ ແລະຄວາມຈຳເປັນສຳລັບ “ລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່ານີ້” ເພື່ອໃຫ້ໂລກກຽມພ້ອມດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ “ໃນຮອບໜ້າ.”
ເມື່ອຕົ້ນອາທິດນີ້ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະເປີດຊາຍແດນຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ນັກເດີນທາງຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ. ການເຄືອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນເກືອບເຖິງສອງປີແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ຊາຍແດນຂອງປະເທດໄດ້ຖືກປິດ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.
ມາດຕະການປິດຊາຍແດນກັນໂຣກລະບາດຂອງອອສເຕຣເລຍແມ່ນນຶ່ງໃນມາດ ຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ແລະສະຫະລັດໄດ້ເປັນ “ຜູ້ນຳໜ້າຮ່ວມກັນ” ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໂຄວິດ-19.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໃນເວລາຕໍມາ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ ວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງເມລເບີນ “ໄດ້ຍຶດຖືໄວ້ຊຶ່ງຄວາມໝາຍທີ່ເລີກເຊິ່ງຕໍ່ມື້ລາງພໍ່ລ້ຽງ ຂອງຂ້າ ພະເຈົ້າ ທ່ານແຊມີວ ພີຊາຣ (Samuel Pisar) ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປັນລູກສິດເກົ່າທີ່ພາກ ພູມໃຈ.”
ໃນວັນສຸກມື້ອື່ນ ທ່ານບລິງເກັນ ຈະພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ Quad ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສະຫະລັດ ອອສເຕຣເລຍ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະອິນເດຍ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງມາຣີສ ເພນນ໌ ຜູ້ທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ການເຕົ້າໂຮມກັນ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຖິງຈີນວ່າ ຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຍັງເປັນບູລິມະສິດສຳ ລັບສະຫະລັດ ຢູ່ຄືເກົ່າ.
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