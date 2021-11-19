ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວຄໍາປາໄສ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການເມືອງ ຂອງສະຫະລັດ ແລະອາຟຣິກາ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ໄນຈີເຣຍ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ຈັດການເຈລະຈາໃນນະຄອນຫລວງອາບູຈາ ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ ກັບປະທານາທິບໍດີ ມູຮໍາມາດູ ບູຮາຣີ (Muhammadu Buhari), ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານເຈີຟຟຣີ ອັງເຢຍມາ (Geoffrey Onyeama) ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານ ແລະການເຕີບໃຫຍ່ຂອງລະບົບເສດຖະກິດ, ແລະການຟື້ນຟູລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.
ໄນຈີເຣຍ ເປັນປະເທດທີສອງ ໃນສາມປະເທດຂອງອາຟຣິກາ ທີ່ທ່ານບລິງເກັນຈະໄປຢ້ຽມຢາມໃນໄລຍະຫ້າມື້. ໃນວັນສຸກນີ້, ນັກການທູດລະດັບສູງຂອງສະຫະລັດຈະກ່າວຄໍາປາໄສຢູ່ ໄນຈີເຣຍ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທາງການເມືອງອາຟຣິກາ ຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ. ປະຊາທິປະໄຕເປັນຫົວຂໍ້ສໍາຄັນ ໃນການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ເຄັນຢາ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍທ່ານກ່າວກັບບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດ ໃນມື້ວັນພຸດຢູ່ ໄນໂຣບີ ວ່າໂລກກໍາລັງຢູ່ໃນ “ພາວະຖົດຖອຍ” ຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ. ທ່ານເຕືອນວ່າ “ແມ່ນແຕ່ລະບອບປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີຄວາມສົດໃສເຊັ່ນ ເຄັນຢາ” ກໍມີຄວາມສ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ, ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ຄວາມຮຸນແຮງທາງການເມືອງ ແລະການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ.
ທ່ານບລິງເກັນໄດ້ກ່າວໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນການເວົ້າເຖິງການໂຈມຕີທີ່ຕຶກຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີຫົກມັງກອນ ໂດຍພວກສະໜັບສະໜຸນປະທານາທິບໍດີທຣຳໃນເວລານັ້ນ ທີ່ພະຍາຍາມຈະບັງຄັບໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ບໍ່ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອເດືອນພະຈິກປີກາຍ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ສະຫະລັດກໍບໍ່ໄດ້ປອດຈາກບັນຫາທ້າທາຍອັນນີ້. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມາແລ້ວວ່າ ປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາມີຄວາມບອບບາງແນວໃດ.”
ກ່ອນການເດີນທາງອອກຈາກ ໄນໂຣບີ ຂອງທ່ານບລິງເກັນ, ທ່ານໄດ້ແຈ້ງວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ເອົາປະເທດ ໄນຈີເຣຍ ອອກຈາກລາຍຊື່ຂອງປະເທດທີ່ລະເມີດສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາແລ້ວ.
ໃນການຢ້ຽມຢາມອາຟຣິກາຂອງທ່ານບລິງເກັນ ເຊິ່ງຈະປິດທ້າຍດ້ວຍການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ເຊເນການ, ແມ່ນມີຈຸດມຸ້ງໝາຍບາງສ່ວນເພື່ອຍົກລະດັບປະຫວັດຂໍ້ມູນຂອງອາເມຣິກາ ໃນຖານະຜູ້ດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້ ທີ່ແຂ່ງຂັນກັບຈີນ.
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