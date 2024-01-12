ທ່ານບລິງເກັນ ສິ້ນສຸດການເດີນທາງໄປຕາເວັນອອກກາງ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ແລະ ກ່າວວ່າຄວາມຂັດແຍ້ງໃນເຂດກາຊາ ຈະຕ້ອງຢຸດຕິລົງ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການເຮັດວຽກຂອງອິສຣາແອລ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານອາຣັບ ໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອແຜ້ວທາງ ໃຫ້ລັດປາແລັສໄຕນ໌ ແມ່ນເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ ໃນການໂດດດ່ຽວອີຣ່ານ.
ກ່ອນທີ່ຈະອອກຈາກນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເຈລະຈາກັບປະທາ ນາທິບໍດີອີຈິບ ທ່ານ ອັບເດລ ພັດດາ ແອລ-ຊິສຊີ (Abdel Fattah el-Sissi), ທ່ານ ບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ, "ມີເສັ້ນທາງທີ່ນໍາເອົາຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມປາດຖະຫນາຂອງອິສຣາແອລ ໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຢ່າງແທ້ຈິງ, ລວມທັງຄວາມປາຖະຫນາຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ໃນການມີລັດຂອງພວກເຂົາເອງ.”
ທ່ານ ບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ “ນັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດວິທີດຽວ ໃນການເຊື່ອມໂຍງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ລັດປາແລັສໄຕນ໌ ເພື່ອແຍກ ແລະກີດກັ້ນອີຣ່ານ ແລະ ການດຳເນີນການຕ່າງໆ ທີ່ອີຣ່ານດຳເນີນການຜ່ານພວກຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ”. "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າວິໄສທັດນັ້ນແມ່ນຈະແຈ້ງ ແຕ່ສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະກ້າວຕໍ່ໄປ, ເພື່ອໃຫ້ມັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ, ຄວາມຂັດແຍ້ງໃນ ເຂດກາຊາ ຈະຕ້ອງສິ້ນສຸດລົງ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງໜັກແໜ້ນຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາສອງລັດ.
ນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ເປັນບ່ອນຢຸດແວ່ທີ 10 ແລະບ່ອນແວ່ສຸດທ້າຍໃນພາລະ ກິດການທູດ 7 ມື້ຂອງ ທ່ານ ບລິງເກັນ, ໂດຍສຸມໃສ່ການຄວບຄຸມສົງຄາມເຂດກາຊາ, ການເພີ່ມທະວີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ, ການຮັບປະກັນການປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ, ແລະການປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ຍັງເຫຼືອໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້, ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ການຮ່ວມມືຂອງອີຈິບໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຢູ່ເຂດກາຊາ.
“ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບລິງເກັນ ແລະທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແອລ-ຊິສຊີ (El Sissi) ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການປ່ອຍຕົວບັນດາຕົວປະກັນທີ່ຍັງເຫຼືອທັງຫມົດ. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະ ເທດ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ຈະບໍ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອົບພະຍົບ ແລະເພື່ອໃຫ້ບັນລຸສັນຕິພາບໃນພາກພື້ນ ທີ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອິສຣາແອລ ແລະຊຸກຍູ້ການສ້າງລັດປາແລັສໄຕນ໌, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລະບຸ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ