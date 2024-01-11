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ທ່ານບລິງເກັນ ແລະ ທ່ານຊິສຊີ ຫາລືກ່ຽວກັບສົງຄາມ ອິສຣາແອລ-ຮາມາສ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ຍ່າງຜ່ານທຸງຊາດສະຫະລັດ ໃນຂະນະກໍາລັງຂຶ້ນເຮືອບິນ, ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໃນອາທິດຍາວ ສໍາລັບເປົ້າໝາຍຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນທົ່ວພາກຕາເວັນອອກກາງ, ໃນ ເທລ ອາວີບ, ອິສຣາແອລ, ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2024.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ຍ່າງຜ່ານທຸງຊາດສະຫະລັດ ໃນຂະນະກໍາລັງຂຶ້ນເຮືອບິນ, ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໃນອາທິດຍາວ ສໍາລັບເປົ້າໝາຍຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນທົ່ວພາກຕາເວັນອອກກາງ, ໃນ ເທລ ອາວີບ, ອິສຣາແອລ, ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2024.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີອີຈິບ ທ່ານອັບເດລ ຟາທາ ເອລ-ຊິສຊີ (Abdel Fattah el-Sissi) ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່າມກາງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມສົງຄາມ ລະ​ຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ໃນແຫຼມກາຊາ ພ້ອມທັງໃຫ້​ມີການປ່ອຍໂຕປະກັນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ເຊິ່ງຖືກຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ໃນຂົງເຂດກາຊາ.

ອີ​ຈິບ ​ມີ​ບົດບາດ​ສຳຄັນ ​ໃນ​ການ​ໄກ່​ເກ່ຍການຢຸດ​ຍິງ​ຊົ່ວຄາວ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ກຸ່ມຮາມາສ ​ປ່ອຍໂ​ຕປະກັນຫຼາຍກວ່າ 100 ​ຄົນ ​ແລະ ອິສຣາ​ແອລ ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ໂຕ​ນັກ​ໂທດຊາວປາ​ແລັ​ສ​ໄຕນ໌ຈໍານວນ 240 ຄົນ.

ພົນເອກບໍານານ ເຄັນເນັດທ໌ “ແຟຣັງ” ແມັກເຄັນຊີ (Kenneth "Frank" McKenzie), ອະດີດຜູ້ບັນຊາການກຳ​ລັງສະຫະລັດ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ
ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນທິດທາງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດໃນລະຫວ່າງກອງປະ ຊຸມ ເວບິນາ (webinar) ໃນວັນພຸດວານນີ້.

ທ່ານກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະເປັນການຍາກຫຼາຍທີ່ຈະເອົາໂຕປະກັນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ກັບຄືນມາ. ນັ້ນຄືສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ພວກກຸ່ມຮາມາສມີ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມອງເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ໂຕປະກັນເຫຼົ່ານີ້ ກັບຄືນມາຫຼາຍເລີຍ."

ການໂອ້ລົມສົນທະນາຢູ່ນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ລຸນຫຼັງ ທ່ານບລິງເກັນ ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີປາແລັສໄຕນ໌ ທ່ານມາມູດ ອັບບາສ ໃນພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນ, ແລະ ທ່ານອັບບາສກໍໄດ້ຈັດການເຈລະ ຈາ ກັບ ທ່ານຊິສຊີ ແລະກະສັດອັບດຸລລາ ທີ 2 ຂອງຈໍແດນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ.

ບັນດາຜູ້ນຳ​ຂອງ ຈໍ​ແດນ, ອີ​ຈິບ ​ແລະ ປາ​ແລັ​ສໄຕ​ນ໌ ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮ່ວມສະບັບນຶ່ງ ​ໂດຍ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະຊາ​ຄົມ​ໂລກ​ຈົ່ງສືບຕໍ່​ກົດ​ດັນ​ໃຫ້​ມີການຢຸດ​ຍິງ​ຢູ່​ຂົງເຂດກາຊາໃນທັນທີ ​ແລະ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ພົນລະ​ເຮືອນຊາວປາ​ແລັສ​ໄຕ​ນ໌. ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ຍັງ​ໄດ້ເນັ້ນ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງ​ຊາວ​ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕນ໌​ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ​ສາມາດ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ ​ບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາໄດ້ ​ຢູ່ໃນ​ເຂດ​ກາຊາ, ​ແລະພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ ຕໍ່​ຄວາມ​ພະຍາຍາມຂອງ​ອິສຣາ​ແອລ​ທີ່​ຈະ​ຢຶດ​ຄອງບາງ​ສ່ວນ​ຂອງດິນ​ແດນແຫ່ງນັ້ນ​ຄືນ​ໃໝ່ ​ພາຍຫຼັງ​ສົງຄາມ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ອິສຣາແອລ "ບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະຢຶດຄອງຂົງເຂດກາຊາ ຢ່າງ​ເປັນ​ການຖາວອນ ຫຼື ​ຍົກ​ຍ້າຍ ພົນລະເຮືອນຂອງພວກເຂົາ."

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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