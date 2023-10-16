ທ່ານ ບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ ດ່ານຊາຍແດນຣາຟາ ຈະເປີດຄືນໃໝ່ ແລະ ກຳລັງດຳເນີນການ ໃນການຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວໃນ ວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຈຸດຜ່ານແດນເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ທີ່ອີຢິບ ຄວບຄຸມ ຈະເປີດຄືນໃຫມ່ ແລະ ສະຫະລັດ ກໍາລັງດຳເນີນການຮ່ວມກັບອີຢິບ, ອິສຣາແອລ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານດ່ານດັ່ງກ່າວ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຮ້ອຍໂຕນຈາກຫຼາຍປະເທດໄດ້ລໍຖ້າຢູ່ໃນແຫຼມຊີໄນ (Sinai) ຂອງອີຢິບເປັນເວລາຫຼາຍມື້ແລ້ວ, ໂດຍຢູ່ລະຫວ່າງການລໍຖ້າຂໍ້ຕົກລົງໃນ ການຈັດສົ່ງທີ່ປອດໄພໄປເຂດກາຊາ ແລະການຍົກຍ້າຍຜູ້ຖືຫນັງສືຜ່ານແດນ ຕ່າງປະເທດບາງສ່ວນ ຜ່ານທາງດ່ານຣາຟາ (Rafah).
ອີຢິບກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດເພື່ອແກ້ໄຂການບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້.
"ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການແລ້ວ, ອີຢິບ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວັດຖຸ ຫຼາຍດ້ານ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດກາຊາ, ແລະ ດ່ານຣາຟາ ຈະເປີດຄືນໃໝ່ ອີກຄັ້ງ," ທ່ານ ບລິງເກັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ຫຼັງຈາກສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າເປັນ "ການສົນທະນາທີ່ດີຫຼາຍ" ກັບປະທານາທິບໍດີອີຢິບ ທ່ານອັບແດລ ຟັຕຕາ ແອລ-ຊິສຊີ (Abdel Fattah el-Sissi) .
"ພວກເຮົາ ກຳລັງດຳເນີນງານຮ່ວມກັນກັບສະຫະປະຊາຊາດ, ກັບອີຢິບ, ກັບ ອິສຣາແອລ, ກັບປະເທດອື່ນໆ - ເພື່ອເປັນກົນໄກໃນການຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະສົ່ງມອບໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການມັນ," ທ່ານໄດ້ກ່າວເສີມ.
ໃນວັນອາທິດ, ສະຫະລັດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອະດີດນັກການທູດ ທ່ານເດວິດ ແຊັດເທີຟີລ (David Satterfield) ເປັນທູດພິເສດດ້ານບັນຫາມະນຸດສະທໍາ ຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອນໍາພາການຕອບສະໜອງຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ວິກິດການ ດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນເຂດກາຊາ.
ທ່ານແອລ-ຊິສຊີ (El-Sissi) ບອກກັບທ່ານ ບລິງເກັນ (Blinken) ຜູ້ທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມທາງການທູດໃນຕາເວັນອອກກາງ ວ່າ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຕອບໂຕ້ແບບບໍ່ສົມສ່ວນດ້ວຍການໂຈມຕີທີ່ຫນັກຫນ່ວງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍກາດຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ.