ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ (Antony Blinken) ໃນວັນພະຫັດນີ້ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງນິວຊີແລນ ແລະປະເທດອື່ນໆ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນສົນທິສັນຍາດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ອໍ-ກັສ (AUKUS) ຊຶ່ງເປັນການຮ່ວມມືທີ່ອາດສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ກັບຈີນ ທີ່ເປັນຄູ່ ການຄ້າທີ່ສຳຄັນ ຂອງ ເວລລິງຕັນ (Wellington).
“ປະຕູນີ້ເປີດກວ້າງຫຼາຍສຳລັບນິວຊີແລນ ແລະ ບັນດາພັນທະມິດອື່ນໆ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຕາມທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໃນຕໍ່ໜ້າ,”ທ່ານບລິງເກັນ (Blinken) ໄດ້ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ເວລລິງຕັນ (Wellington) ພິຈາລະນາຄວາມຮ່ວມມືໃນດ້ານທີ່ບໍ່ແມ່ນນິວເຄລຍ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມື ອອສເຕຣເລຍ - ອັງກິດ - ສະຫະລັດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນ ທ່ານຄຣິສ ຮິບກິນສ໌ (Chris Hipkins) ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ນິວຊີແລນ “ເປີດກ້ວາງສຳລັບການສົນທະນາ” ກ່ຽວກັບບົດບາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອໍ-ກັສ (AUKUS), ຕາບໃດທີ່ມັນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາເຮືອດຳນ້ຳ ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄລຍ.
ນິວຊີແລນ ເປັນປະເທດປອດນິວເຄລຍ ຕັ້ງແຕ່ກາງຊຸມປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ.