ທີ່ກາຊັກສະຖານ ແລະອຸສເບັກກິສຖານໃນອາທິດນີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ມີຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງເລິກເຊິ່ງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ຍັງມີຄວາມລະແວງສົງໄສກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງມົສກູ.
“ຖ້າປະເທດທີ່ມີອິດທິພົນຫາກມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະລຶບລ້າງເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ມີອະທິປະໄຕໃດນຶ່ງ ໂດຍກຳລັງແລ້ວ ແມ່ນຫຍັງຈະສາມາດສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ເຮັດແບບດຽວກັນນັ້ນ ກັບປະເທດອື່ນໆ.”
ທ່ານບລິງເກັນໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ການສະໜັບສະໜຸນຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຢູເຄຣນໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະເທດອື່ນໆ ຕົກເປັນເຫຍື່ອໃນຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ຢາກເປັນຈັກກະພັດ.
“ນັ້ນຄືວ່າເປັນຫຍັງ ພວກເຮົາຈຶ່ງຍັງມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອອະທິປະໄຕ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະເອກກະລາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະເທດຢູເຄຣນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສຳລັບທຸກໆປະເທດໃນເຂດເອເຊຍກາງ ແລະຄວາມຈິງແລ້ວ ແມ່ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ” ທ່ານບລິງເກັນໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວກຸ່ມນຶ່ງທີ່ນະຄອນທາສເຄັນ.
ແຕ່ພວກນັກວິເຄາະບາງຄົນເວົ້າວ່າ ເຖິງແມ່ນຫຼາຍປະເທດພ້ອມທີ່ຈະຮັບເອົາວິໄສທັດຂອງສະຫະລັດ ແຕ່ກໍຍັງມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງວໍຊິງຕັນ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະຄວາມສຳພັນທາງດ້ານພະລັງງານ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຕະຫຼອດທັງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕໍ່ອັຟການິສຖານ.