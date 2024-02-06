ທ່ານ ບລິງເກັນ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຢຸດຍິງ ໃນການເຈລະຈາ ຢູ່ອີຈິບ ແລະ ກາຕາ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ພົບປະກັບຜູ້ນຳອີຈິບ ແລະກາຕາ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທ່າມກາງການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວຄັ້ງໃໝ່ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ແລະການເພີ້ມການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ພົນລະເຮືອນ ປາແລັສໄຕນ໌.
ໃນນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ, ທ່ານບລິງເກັນ ມີກຳນົດການເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີ ອີຈິບ ທ່ານ ອັບເດລ ພັດຕາ ແອລ-ຊິສຊີ (Abdel Fattah el-Sissi) ກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປ ໂດຮາ ເພື່ອພົບປະກັບກະສັດຜູ້ປົກຄອງ ຊີກ ຕາມິມ ບິນ ຮາມາດ ອາລ ທານີ (Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani), ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກາຕາ ທ່ານ ໂມຮຳເໝັດ ບິນ ອັບດູລຣາມານ ອາລ-ທານີ (Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani).
ສະຫະລັດ, ອີຈິບ ແລະ ກາຕາ ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຂໍ້ສະເໜີການຢຸດຍິງ ທີ່ກຳລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາ, ເຊິ່ງລວມເຖິງການຢຸດການສູ້ລົບທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ ແລະການປ່ອຍຕົວ ຕົວປະກັນທີ່ກຸ່ມຮາມາສ ຈັບໄວ້ໃນເຂດກາຊາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພັນທະແມ່ນຢູ່ໃນມືຂອງກຸ່ມຮາມາສ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວ ຍັງກ່າວວ່າ ອີຈິບແລະກາຕາໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ກຸ່ມຮາມາສ ຮັບເອົາສິ່ງທີ່ສະຫະລັດເອີ້ນວ່າເປັນ “ຂໍ້ສະເໜີທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ” ແຕ່ໃນທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ ກຸ່ມຮາມາສ ກໍຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈ.
ການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ມີຂຶ້ນເປັນເວ ລາ 1 ອາທິດ ແລະໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວປະກັນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນອອກຈາກເຂດກາຊາ ແລະນັກໂທດປາແລັສໄຕນ໌ 240 ຄົນ ທີ່ອິສຣາແອລຈັບໄວ້.
ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງຂອງທ່ານ ໃນວັນຈັນ ຢູ່ໃນ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ (Saudi Arabia). ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງມີກຳນົດຢຸດແວ່ຢູ່ທີ່ອິສຣາແອລ ແລະເວັສແບ້ງ ທີ່ຍຶດຄອງໂດຍອິສຣາແອລ.
ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັບອົງມົງກຸດຣາຊະກຸມມານ ແລະນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໂມຮຳເມັດ ບິນ ຊາລມານ (Mohammed bin Salman) ໃນຣີຢາດ (Riyadh), ເຊິ່ງກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າບັນດາເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປະສານງານໃນພາກພື້ນ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງ "ການສິ້ນສຸດຂອງວິກິດການໃນເຂດ ກາຊາ ທີ່ຍືນຍົງ ທີ່ຈະສ້າງສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບຊາວ ອິສຣາແອລ ແລະ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌."
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