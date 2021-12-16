ທ່ານບລິງເຄັນ ໂຈະການເດີນທາງ ໄປປະເທດໄທ ຫຼັງຈາກສະມາຊິກໜ່ວຍຂ່າວຄົນນຶ່ງ ກວດພົບໂຄວິດ-19

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ໂຈະການຢ້ຽມຢາມ
ປະເທດໄທໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພາະວ່າສະມາຊິກຄົນນຶ່ງຂອງທີມຂ່າວ ໄດ້ກວດພົບຕິດ
ເຊື້ອໂຄວິດ-19.
ທ່ານບລິງເຄັນ ໄດ້ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະເດີນທາງອອກຈາກມາເລເຊຍ ໄປປະເທດໄທ ໃນວັນ
ພະຫັດມື້ນີ້ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເສີມຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ຄວາມສຳພັນກັບປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນຂົງເຂດ ບ່ອນອິດທິພົນຈີນຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມທະວີ
ຂຶ້ນຢູ່ນັ້ນ.
ການເຄື່ອນໄຫວໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດ ຕັດ
ການເດີນທາງໃຫ້ສັ້ນລົງ ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ເທື່ອທຳ
ອິດ ນັບແຕ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນມັງກອນ. ການ
ເດີນທາງໄດ້ເລີ້ມດ້ວຍການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ.
ທ່ານບລິງເຄັນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງ ປະເທດ
ທ່ານດອນ ປຣະມັດດວິໄນ ຊາບ ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ເມື່ອ ວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ບໍ່
ໄປຢ້ຽມຢາມຕາມກຳນົດ ອີງຕາມທ່ານເນດ ພຣາຍສ໌ (Ned Price) ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງ
ປະເທດສະຫະລັດ.
ທ່ານພຣາຍສ໌ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ວ່າ “ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຂອງການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ແລະໃຫ້ບູລິມະສິດດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດ
ໄພຂອງຄະນະເດີນທາງສະຫະລັດແລະພວກທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປໃກ້ ຊຶ່ງທ່ານລັດຖະມົນ
ຕີຕ່າງປະເທດ ຈະກັບຄືນມາວໍຊິງຕັນ ດີ.ຊີ ເພື່ອເປັນການລະມັດລະວັງ.”
ທ່ານພຣາຍສ໌ ກ່າວວ່າ “ທ່ານບລິງເຄັນ ໄດ້ເຊີນລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດໄທມາ ຢ້ຽມຢາມ
ວໍຊິງຕັນ “ໃນໂອກາດອັນເໝາະສົມໄວໆນີ້ ແລະໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າຈະໄປ
ຢ້ຽມຢາມປະເທດໄທ ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.”
ສະຖານທູດສະຫະລັດຢູ່ກົວລາລຳເປີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ຕົນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ລັດຖະ
ບານມາເລເຊຍຮູ້ເຖິງການຕິດແປດ ແລະໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ
ຂອງຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດ ທີ່ເດີນທາງໄປນັ້ນໄດ້ກວດພົບວ່າ ບໍ່ມີພະຍາດ ເວລາເ
ຂົາເຈົ້າເດີນທາງໄປເຖິງມາເລເຊຍ.
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