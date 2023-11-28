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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ບ​ລິງ​ເຄັນ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ ບ​ຣັ​ສ​ໂຊ​ລ​ສ໌ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ NATO ຢືນ​ຢັນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຕໍ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຕັນ ຍ່າງ​ຂຶ້ນ​ເຮືອ​ບິນ​ຢູ່​ຖານ​ທັບ​ອາ​ກາດ ແອນດ​ຣູ​ສ໌, ລັດ ແມ​ຣີ​ແລນ, 27 ພ​ະ​ຈິກ 2023.
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຕັນ ຍ່າງ​ຂຶ້ນ​ເຮືອ​ບິນ​ຢູ່​ຖານ​ທັບ​ອາ​ກາດ ແອນດ​ຣູ​ສ໌, ລັດ ແມ​ຣີ​ແລນ, 27 ພ​ະ​ຈິກ 2023.

ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ອົງ​ການ NATO ໃນ​ອາ​ທິດນີ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃໝ່ “​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ທີ່​ໝັ້​ນ​ຄົງ​ຂອງ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ດັ່ງ​ກ່າວ” ຕໍ່​ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າກັບ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ, ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະວຸ​ໂສ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ບ​ຣັ​ສ​ໂຊ​ລ​ສ໌ ປະ​ເທດ ແບ​ລ​ຈ​ຽມ, ບ່ອນ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈາກ NATO ຈະ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຈາກວັນ​ທີ 27 ຫາ 29 ພະ​ຈິກ.

ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້​ອື່ນ, ທ່ານ ບ​ລິງ​ເຄັນ ຈະ​ນຳ​ພາຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄປປະ​ເທດ ມາ​ເຊ​ໂດ​ເນຍ​ເໜືອ ທີ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກອົງ​ການ NATO, ເຊິ່ງຈ​ະ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈາກ​ອົງ​ການ​ເພື່ອ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ ຢູ​ໂຣ​ບ ຫຼື OSCE ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ສ​ກົບ​ເຈ ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດນີ້.

ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ NATO ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຈາກວັນ​ທີ 9 ຫາ 11 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2024. ທ່ານ ບ​ລິ​ງ​ເຄັນ ຈະ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​ສຳ​ລັບ ວໍຊິງ​ຕັນ ໃນ​ການ​ປະ​ຊຸມກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທ່ານ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພັນ​ທະ​ມິດ​ນັ້ນ​ ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ລອງວັນ​ຄົບ​ຮອບ 75 ປີ​ໃນ​ປີ​ໜ້າ.

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