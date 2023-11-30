ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ມັນແມ່ນ “ການສະໜັບສະໜູນທີ່ແຂງແກ່ນ ຈາກສອງພັກການເມືອງ” ສຳລັບ ຢູເຄຣນ ໃນ ສະຫະລັດ ແລະ “ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍ” ໃນບັນດາພັນທະມິດອົງການ NATO ສຳລັບການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູໜາວຄັ້ງທີສອງໃນສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ປະເທດ ແບລຈຽມ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ບາງຄົນໄດ້ມີຄວາມສົງໄສວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດອົງການ NATO ອື່ນໆຄວນສືບຕໍ່ທີ່ຈະຢືນຢູ່ກັບ ຢູເຄຣນ ຫຼືບໍ່ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູໜາວຄັ້ງທີ່ສອງໃນການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງທ່ານ ປູຕິນ. ແຕ່ຄຳຕອບທີ່ນີ້ຢູ່ອົງການ NATO ໃນມື້ນີ້ແມ່ນຈະແຈ້ງ, ແລະ ແນ່ນອນ. ພວກເຮົາຕ້ອງ ແລະ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ, ສະຫະລັດ ໄດ້ສະໜອງປະມານ 77 ຕື້ໂດລາໃນການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງລວມມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ, ການເງິນ ແລະ ທະຫານ, ອີງຕາມທ່ານ ບລິງເຄັນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າບັນດາພັນທະມິດ ຢູໂຣບ ຂອງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ສະໜອງຫຼາຍກວ່າ 110 ຕື້ໂດລາໃນການສະໜັບສະໜູນ ກີຢິບ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມ ເວລາຖືກຖາມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປ່ຽນແປງທາງການເມືອງ ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ຈະປະເຊີນກັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນເດືອນພະຈິກ 2024 ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍິນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ຫຼື ຫຼຸດລົງ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ມັນມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ດັນໄປໜ້າ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ