ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ມີລາຍງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການກໍ່ອາຊະຍາກຳຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ພົນລະເຮືອນຊາວຢູເຄຣນພວມຫຼັ່ງໄຫຼອອກມາຈາກປະເທດ ທີ່ປະສົບກັບໄພສົງຄາມດັ່ງກ່າວ ແລະປະຕິຍານວ່າ “ມື້ໃດມື້ນຶ່ງ ໃນວິທີໃດວິທີນຶ່ງ ຈະມີການເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ” ຕໍ່ມົສກູ.
ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະກັບບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງຂອງອົງການເນໂຕ້ແລະປະເທດພັນທະມິດທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ກ່າວວ່າ “ຄວາມຮູ້ສຶກແບບໜ້າລັງກຽດຢ່າງແຮງ ຕໍ່ອັນທີ່ລັດຖະບານຣັດເຊຍກຳລັງກະທຳຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນສຳພັດໄດ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງກໍລະນີນຶ່ງຂອງການສັງຫານປະຊາຊົນໂດຍທະຫານຣັດເຊຍທີ່ເມືອງບູຊາ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງ ຂອງນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ບ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ພົບເຫັນສົບຊາວຢູເຄຣນ 410 ສົບ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຖືກປະຖິ້ມໄວ້ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ກ່ອນທີ່ທະຫານຣັດເຊຍຖອນອອກໄປ ເພື່ອຈະໄປບຸກໂຈມຕີຫົວເມືອງຕ່າງໆ ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກ ແລະພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ແລະອີກ 40 ຄົນ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ຈະຕຸລັດນ້ອຍໆ ໃນເມືອງບູຊາ ແລະເບິ່ງ “ຊາວໜຸ່ມ 5 ຄົນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຄູ້ເຂົ່າລົງ” ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍຍິງໃສ່ພວກເຂົາທາງຫຼັງແລະຍິງໃສ່ຫົວ.
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງແມ່ຍິງຄົນນີ້ແລ້ວ ຜູ້ປະຫານຊີວິດຊາວຣັດເຊຍ ບອກຊາຍທີ່ລາວຂ້ານັ້ນວ່າ “ນີ້ແມ່ນຂີ້ຝຸ່ນ ພວກເຮົາມາທີ່ນີ້ເພື່ອທຳຄວາມສະອາດພວກເຈົ້າຈາກຂີ້ຝຸ່ນນີ້.”
ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການສັງຫານພົນລະເຮືອນ ຢູ່ທີ່ເມືອງບູຊາ.
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ ສະຫະລັດແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດເນໂຕ້ ຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍໂດຍເຕັມ ທີ່ຈະສະໜອງອາວຸດໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນເພື່ອປ້ອງກັນໂຕຈາກການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ.
ມີຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ຈາກສົງຄາມເປັນເວລາ 6 ມື້ ຮວມທັງພົນລະເຮືອນຊາວຢູເຄຣນ ແລະພວກນັກລົບຂອງທັງສອງຝ່າຍ.
ທ່ານດມີຕຣີ ເພັສຄອບ ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣັມລິນ ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວຊ່ອງສກາຍນິວສ໌ຂອງອັງກິດ ໃນການໃຫ້ສຳພາດວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍກຳລັງທະຫານໃນຈຳນວນທີ່ສຳຄັນ ແລະມັນເປັນຄວາມເສົ້າເສຍໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບພວກເຮົາ.”
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