ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

site logo
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, 21 ເມສາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ພວມຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງ ການຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຄືນໃໝ່ ກັບຄິວບາ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ, ກາງ, ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ກ່ວກັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະການປົກປ້ອງ ໃນນະຄອນປານາມາ ຊີຕີ, ວັນທີ 20 ເມສາ 2022. ຮ່ວມກັບທ່ານແມ່ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ສະຫະລັດ ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງປານາມາ.

ສະຫະລັດ ຈະຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານກັບຄິວບາ ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກ່ອນໜ້າການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະຄິວບາ ໃນອາທິດນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມເປັນຫ່ວງໃນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ທ່ານອາເລຮານໂດຣ ມາຢໍກາສ ໄດ້ກ່າວໃນວຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວໃນນະ ຄອນປານາມາ ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານກັບປະເທດຄິວບາ ມາຫຼາຍໆປີແລ້ວ. ຂໍ້ຕົກລົງທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ແລ້ວ ແລະພວກເຮົາຈະຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຟືນຟູອັນນັ້ນຄືນໃໝ່.”

ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຊີ້ນຳວ່າ “ອັນນັ້ນເປັນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກົດໝາຍ ຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະແນວທາງດ້ານມະນຸດສະ ທຳ ເພື່ອທີ່ບຸກຄົນໃດໆ ລວມທັງຊາວຄິວບາ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາແບບ ຍົກຕົວຢ່າງ ທາງທະເລ ຊຶ່ງເປັນການເດີນທາງທີ່ອັນຕະລາຍຢ່າງຍິ່ງ.”

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເຫັນຈຳນວນພວກຄົນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຊາວຄິວບາທີ່ບໍ່ມີເອກະສານມຸ້ງໜ້າມາຍັງສະຫະລັດ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງທັງພາກພື້ນດິນແລະທະເລ.

ຊາວຄິວບາ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບໃຫ້ຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ເດີນທາງໄປຮອດເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບເມັກຊິໂກ ຫຼາຍທີ່ສຸດອັນດັບສອງ.

ຄິວບາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ວາງໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະການຕັດສິນໃຈກ່ອນໜ້ານີ້ ໃຫ້ປິດພະແນກກົງສຸນຂອງສະ
ຫະລັດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຮາວານານັ້ນ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນເຫດຜົນທັງຫຼາຍ ສຳ ລັບການເພີ້ມສູງຂຶ້ນໃນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງຊາວຄິວບາ ແລະຈຳພວກຜູ້ທີ່ຫາເສັນທາງທີ່ອັນຕະລາຍເພື່ອໄປຮອດດິນແດນຂອງສະຫະ ລັດ.

ໃນເດືອນມີນາ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຟື້ນຟູຂັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາອອກວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຈຳກັດສຳລັບຊາວຄິວບາ ເພື່ອ “ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການທູດ ແລະພົວພັນກັບອົງການສັງຄົມພົນລະເຮືອນ” ແລະການເຕົ້າໂຮມກັບບັນດາຄອບຄົວ.

ສະຖານທູດສະຫະລັດ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງຮາວານາ ໄດ້ເລີ້ມຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາອອກວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຈຳກັດ. ພະແນກກົງສຸນຂອງຕົນ ຈະສືຕໍ່ສະໜອງການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງຊາວອາເມຣິກັນແລະພິຈາ ລະນາອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ພວກອົບພະຍົບ ໃນຂັ້ນສຸກເສີນທີ່ຈຳກັດ. ສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນເມືອງຫຼວງຈອຣທາວ ຂອງເຂດກີຢານາ ຍັງຈະຄົງເປັນສະຖານ ທີ່ຫຼັກໃນດຳເນີນການພິຈາລະນາວີຊາອົບພະຍົບ ສຳລັບຊາວຄິວບາທີ່ຍື່ນເອກະສານ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG