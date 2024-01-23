ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນອັງຄານ, ໒໓ ມັງກອນ ໒໐໒໔
ໂລກ

ທ່ານບລິງເກັນ ເລີ້ມຕົ້ນ ການຢ້ຽມຢາມອາຟຣິກາ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະເສດຖະກິດຂອງຄູ່ຮ່ວມພາຄີ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ, ຊ້າຍ, ຈັບມືກັບນາຍົກລັດຖະມົົນຕີ ອູລິສຊິສ ໂຄແຮ ອີ ຊີລວາ, ຢູ່ທີ່ທໍານຽບລັດຖະບານ ໃນນະຄອນຫຼວງປຣາເອ, ເຄັບເວີດ, ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2024.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ, ຊ້າຍ, ຈັບມືກັບນາຍົກລັດຖະມົົນຕີ ອູລິສຊິສ ໂຄແຮ ອີ ຊີລວາ, ຢູ່ທີ່ທໍານຽບລັດຖະບານ ໃນນະຄອນຫຼວງປຣາເອ, ເຄັບເວີດ, ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2024.

ສະຫະລັດໃຫ້ຄຳໝັ້ນທີ່ຈະລົງເລິກ ແລະເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກັບບັນດາປະ ເທດພາຄີທົ່ວອາຟຣິກກາ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ໂດຍຈະເລີ້ມການ ຢ້ຽມຢາມ 4 ປະເທດໃນທະວີບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້​ສັນ​ຍານເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງວໍຊິງຕັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຂັດແຍ້ງຈະຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່​ໄປໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ຢູເຄຣນ ກໍຕາມ.

ທ່ານ ບລິງເກັນ ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມທະວີບອາຟຣິກາຄັ້ງທີ 4 ຂອງທ່ານພາຍໃນອາທິດນີ້, ການຢ້ຽມຢາມທີ່ນໍາທ່ານໄປປະເທດເຄັບເວີດ, ກົດດີວົວ, ໄນຈີເຣຍ ແລະອັງໂກລາ. ​ບູລິມະສິດ​ຕົ້ນຕໍ​ລວມມີ ການຊຸກຍູ້ຄວາມສໍາພັນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄູ່ຮ່ວມພາຄີ, ເພີ້ມ​ທະວີ​ການ​ພັດທະນາ​ທາງດ້ານ​ສາທາລະ ນະ​ສຸກ ​ແລະການພັດທະນາລະບົບເສດຖະກິດຢູ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງໄອໂວຣີ ໂຄດທ໌ ທ່ານຄາກູ ຮົວຈາ ເລອົງ ອາດອມ (Kacou Houadja Leon Adom) ກາງ, ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ, ຂວາ, ຢູ່ທີ່ເດີນບິນສາກົນ ເຟລິກ ຮູພູເອັດ-ໂບຍນີ (Felix Houphouet-Boigny), ໃນນະຄອນອາບິດຈານ, ໄອໂວລີ ໂຄດທ໌, ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2024.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງໄອໂວຣີ ໂຄດທ໌ ທ່ານຄາກູ ຮົວຈາ ເລອົງ ອາດອມ (Kacou Houadja Leon Adom) ກາງ, ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ, ຂວາ, ຢູ່ທີ່ເດີນບິນສາກົນ ເຟລິກ ຮູພູເອັດ-ໂບຍນີ (Felix Houphouet-Boigny), ໃນນະຄອນອາບິດຈານ, ໄອໂວລີ ໂຄດທ໌, ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2024.

ໃນນະຄອນຫຼວງປຣາເອ ຂອງ ເຄັບເວີດ, ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ເຈລະຈາກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອູລິສຊິສ ໂຄເຣ​ອາ ອີ ຊີລວາ (Ulisses Correia e Silva) ແລະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທ່າກໍາປັ່ນ ພໍໂຕ ດາ ປຣາເອ (Porto da Praia), ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ທັນສະໄຫມຈາກບໍລິສັດ Millennium Challenge ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ.

"ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ພິເສດຫຼາຍ ທີ່ ເຄັບເວີດ ເປັນປະເທດທໍາອິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດກັບສອງໂຄງການຈາກບໍລິສັດ Millennium Challenge, ແລະປັດຈຸບັນນີ້ ພວກທ່ານກໍກໍາລັງເລີ້ມສ້າງໂຄງການທີສາມ," ທ່ານ ບລິງເກັນ ກ່າວ.

ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຍິນດີທີ່ ເຄັບເວີດ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກວ່າ ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍແລ້ວ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG