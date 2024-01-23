ທ່ານບລິງເກັນ ເລີ້ມຕົ້ນ ການຢ້ຽມຢາມອາຟຣິກາ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະເສດຖະກິດຂອງຄູ່ຮ່ວມພາຄີ

ສະຫະລັດໃຫ້ຄຳໝັ້ນທີ່ຈະລົງເລິກ ແລະເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກັບບັນດາປະ ເທດພາຄີທົ່ວອາຟຣິກກາ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ໂດຍຈະເລີ້ມການ ຢ້ຽມຢາມ 4 ປະເທດໃນທະວີບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ສັນຍານເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງວໍຊິງຕັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຂັດແຍ້ງຈະຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ຢູເຄຣນ ກໍຕາມ.
ທ່ານ ບລິງເກັນ ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມທະວີບອາຟຣິກາຄັ້ງທີ 4 ຂອງທ່ານພາຍໃນອາທິດນີ້, ການຢ້ຽມຢາມທີ່ນໍາທ່ານໄປປະເທດເຄັບເວີດ, ກົດດີວົວ, ໄນຈີເຣຍ ແລະອັງໂກລາ. ບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍລວມມີ ການຊຸກຍູ້ຄວາມສໍາພັນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄູ່ຮ່ວມພາຄີ, ເພີ້ມທະວີການພັດທະນາທາງດ້ານສາທາລະ ນະສຸກ ແລະການພັດທະນາລະບົບເສດຖະກິດຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
ໃນນະຄອນຫຼວງປຣາເອ ຂອງ ເຄັບເວີດ, ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ເຈລະຈາກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອູລິສຊິສ ໂຄເຣອາ ອີ ຊີລວາ (Ulisses Correia e Silva) ແລະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທ່າກໍາປັ່ນ ພໍໂຕ ດາ ປຣາເອ (Porto da Praia), ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ທັນສະໄຫມຈາກບໍລິສັດ Millennium Challenge ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ.
"ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ພິເສດຫຼາຍ ທີ່ ເຄັບເວີດ ເປັນປະເທດທໍາອິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດກັບສອງໂຄງການຈາກບໍລິສັດ Millennium Challenge, ແລະປັດຈຸບັນນີ້ ພວກທ່ານກໍກໍາລັງເລີ້ມສ້າງໂຄງການທີສາມ," ທ່ານ ບລິງເກັນ ກ່າວ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຍິນດີທີ່ ເຄັບເວີດ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກວ່າ ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍແລ້ວ.
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