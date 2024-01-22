ທ່ານ ບລິງເກັນ ເລີ້ມຕົ້ນເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ 4 ປະເທດ ໃນອາຟຣິກາ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ມີກຳນົດພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຄັບເວີດ ທ່ານອູລິສຊິສ ໂຄແຮ ອີ ຊີລວາ (Ulisses Correia e Silva) ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ໃນລະຫວ່າງນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ເລີ້ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ 4 ປະເທດ ໃນອາຟຣິກາ.
ການເດີນທາງຂອງ ທ່ານບລິງເກັນ ຍັງລວມມີການຢ້ຽມຢາມພໍໂຕ ດາ ພຣາຍອາ (Porto da Praia), ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນເພື່ຶອພະຍາຍາມປັບປຸງຄວາມທັນສະ ໄຫມຈາກບໍລິສັດ Millenium Challenge ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ, ແລະເຂົ້າຮ່ວມຊົມການແຂ່ງຂັນເຕະບານຊິງຂັນລາງວັນຂອງບັນດາປະເທດໃນອາຟຣິກາ ລະຫວ່າງທີມ ໄອໂວຣີ ໂຄສທ໌ (Ivory Coast) ແລະ ອີກົວໂທຣຽລ ກີເນ່ຍ (Equatorial Guinea).
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແມັດທິວ ມີລເລີ ກ່າວກ່ອນການເດີນທາງວ່າ ທ່ານ ບລິງເກັນ ຈະເນັ້ນໜັກເຖິງການລົງທຶນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະຫະລັດ ໃນອາຟຣິກາ ເພື່ອເປັນວິທີທາງໃນການ “ຊຸກຍູ້ການຄ້າສອງດ້ານ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳພາຍໃນປະເທດ ແລະພາຍໃນທະວີບ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍໃຫ້ອາຟຣິກາ ສາມາດແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດໂລກໄດ້ອີກດ້ວຍ.”
ທ່ານນາງໂມລລີ ພີ (Molly Phee), ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດຮັບຜິດຊອບເລື້ອງອາຟຣິກາ, ກ່າວສະແດງຄໍາຍ້ອງຍໍ ເຄັບເວີດ ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານ ບລິງເກັນ, ໂດຍຮ້ອງປະເທດແຫ່ງນີ້ວ່າ ເປັນປະເທດ "ທີ່ດິເລີດທາງດ້ານປະຊາທິປະໄຕ."
ການເດີນທາງຂອງ ທ່ານບລິງເກັນ ຍັງປະກອບມີ ການຢຸດແວ່ທີ່ ໄອໂວຣີ
ໂຄສທ໌, ໄນຈີເຣຍ ແລະ ອັງໂກລາ ອີກດ້ວຍ.
ທ່ານນາງພີ ກ່າວວ່າ ວາລະການປະຊຸມຂອງ ທ່ານບລິງເກັນ ໃນໄອໂວຣີ ໂຄສທ໌ ຈະລວມມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະຖານະການຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
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