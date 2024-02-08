ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ຖືກຈັບໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ໃນເຊດ ກາຊາ ໃນເວລາທີ່ທ່ານພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກຄະນະລັດຖະມົນຕີສົງຄາມຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ.
ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການປະຊຸມກັບອະດີດຫົວໜ້າກອງທັບ ທ່ານ ເບັນນີ ແກ້ນສ໌ ແລະ ທ່ານ ກາບີ ໄອເຊັນຄັອດ, ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າຈຸດເພັ່ງເລັງຈະ “ແນໃສ່ຕົວປະກັນ ແລະ ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຢ່າງແຮງວ່າພວກເຮົາທັງສອງ ຕ້ອງເຫັນເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໄປຫາຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງເປັນວຽກງານທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວໃນທີ່ສຸດ.”
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຍັງຈະສະໜອງຂໍ້ມູນໃໝ່ ຈາກການປະຊຸມທີ່ທ່ານໄດ້ຈັດຢູ່ບ່ອນອື່ນໆໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ໃນການເດີນທາງທີ່ລວມມີການຢຸດແວ່ໃນປະເທດ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ອີຈິບ, ກາຕ້າ ແລະ ເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ຫຼື ເວັສແບັ້ງ.
ທ່ານ ແກ້ນສ໌ ໄດ້ບອກທ່ານ ບລິງເຄັນ ວ່າບັນຫາທີ່ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດແມ່ນຊອກຫາວິທີນຳເອົາຕົວປະກັນກັບຄືນມາ.
ການປະຊຸມຕ່າງໆໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີສຳລັບການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວ ທີ່ຈະລວມມີການຢຸດຕໍ່ສູ້ ແລະ ປ່ອຍຕົວປະກັນຈາກ ກາຊາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ກ່າວວ່າຄະນະຜູ້ແທນ ຮາມາສ ຈະເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງ ໄຄໂຣ ຂອງ ອີຈິບ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ເພື່ອສືບຕໍ່ການເຈລະຈາກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຈິບ ແລະ ກາຕ້າ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າຄຳຕອບຈາກພວກຜູ້ນຳກຸ່ມຮາມາສ ຕໍ່ແຜນການທີ່ຖືກຮ່າງຂຶ້ນໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ, ອີຈິບ, ກາຕ້າ ແລະ ອິສຣາແອລ ປະກອບມີ “ສິ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຢ່າງຊັດເຈນ,” ແຕ່ມັນມີຊ່ອງຫວ່າງສຳລັບການເຈລະຈາຕໍ່ໄປ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໄດ້ປະຕິເສດແຜນການທີ່ຖືກສະເໜີໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ເພື່ອສິ້ນສຸດສົງຄາມໃນ ກາຊາ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປກັບການໂຈມຕີຂອງປະເທດຂອງທ່ານໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຈົນກວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບັນລຸ “ໄຊຍະນະຢ່າງແນ່ນອນ.”
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