ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ແຂງແກ່ນ ຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນສົງຄາມຂອງເຂົາເຈົ້າກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ, ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ລົ້ມແຫຼວ ໃນການປະກາດເຈດຕະນາຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້, ຜູ້ທີ່ກຳລັງຫຼົບໜີຈາກການໂຈມຕີຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນເຂດກາຊາ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນລາຍການ “State of the Union” ຂອງໂທລະພາບ CNN ວ່າ “ມັນຈຳເປັນທີ່ພົນລະເຮືອນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລ ແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າສືບຕໍ່ການໂຈມຕີຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງໃນເຂດປິດລ້ອມທີ່ແຄບໆຢູ່ຕາມທະເລເມດີເທີເຣນຽນ.
ທູດລະດັບສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນການຍິງກັນ ສະນັ້ນການຊ່ວຍເຫຼືອຈຶ່ງສາມາດຖືກນຳເຂົ້າໄປໃນ” ເຂດກາຊາ ແລະ “ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຂອງເສັ້ນແບ່ງເຂດແດນ” ສຳລັບເຂດຕ່າງໆທີ່ ອິສຣາແອລ ຈະບໍ່ໂຈມຕີ ສະນັ້ນ ພົນລະເຮືອນຈຶ່ງສາມາດ ຊອກຫາບ່ອນຫຼົບລີ້ທີ່ປອດໄພ.
ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸກເສີນໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນ ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງບັນຍັດສະບັບນຶ່ງເພື່ອຮຽກຮ້ອງການຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທຳຢ່າງທັນທີໃນ ກາຊາ. ທ່ານ ຮິຢາດ ແມນຊົວ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາແລັສໄຕນ໌ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າມັນຄືກັບບັນຍັດສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ຍັບຢັ້ງໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້.
ຫຼັງຈາກການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກ 24 ຊົ່ວໂມງ, ລົດຖັງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ເຄື່ອນເຂົ້າໄປໃນໃຈກາງຂອງເມືອງ ຄານ ຢູນິສ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງເອກ ຂອງພາກໃຕ້ເຂດກາຊາ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຈມຕີຫຼາຍກວ່າ 250 ເປົ້າໝາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ລວມທັງບາງບ່ອນ ໃນພາກໃຕ້ໃກ້ກັບເມືອງ ຄານ ຢູນິສ, ແຕ່ພ້ອມກັບໝູ່ບ້ານ ຊາໄຈຢາ ຂອງເມືອງກາຊາ ໃນພາກເໜືອ.