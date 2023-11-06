ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງແບັກແດດຢ່າງບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຣັກ ທ່ານ ທ່ານໂມຮຳເໝັດ ເຊຍ ອາລ-ຊູດານີ (Mohammed Shia al-Sudani).
ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຣັກ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນ ດາຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການສືບຕໍ່ດຳເນີນການໂຈມຕີບຸກຄະລາກອນຂອງສະຫະ ລັດ ຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງອີຣັກ ທີ່ຈະປົກປ້ອງສະຖານທີ່ປະຕິບັດງານທັງໝົດທີ່ເປັນທີ່ຢູ່ຂອງບຸກຄະລາກອນສະຫະລັດ ຕາມຄຳເຊີນຂອງລັດຖະບານອີຣັກ.
ກອງທັບສະຫະລັດໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືຈະຫຼວດ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າມີກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ປະຈຳ ການຢູ່ໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຄວາມພະ ຍາຍາມໃນການປາບປາມຢູ່ໃນພາກພື້ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໂທດໃສ່ຕົວແທນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກອີຣ່ານ ໃນການໂຈມຕີກອງ ກຳລັງສະຫະລັດ ເກືອບທຸກວັນ.
ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ຮັບຟັງການສະຫຼຸບດ້ານຄວາມປອດໄພ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ທີ່ສະຖານທູດສະ ຫະລັດ ກ່ອນການເຈລະຈາກັບທ່ານ ອາລ-ຊູດານີ ຊຶ່ງດຳເນີນໄປເປັນເວລາຫຼາຍກວ່ານຶ່ງຊົ່ວໂມງ.
ໃນການໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ບັນດານັກ ຂ່າວຫຼັງກອງປະຊຸມໃນວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ອາລ-ຊູດານີ "ກຳລັງເຮັດວຽກກັບກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທ່ານ ແລະຄົນອື່ນໆ ເພື່ອດຳເນີນການທີ່ຈຳເປັນ" ເພື່ອຮັບມືກັບການໂຈມຕີໃສ່ກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ແລະເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີຕື່ມອີກ.
“ນີ້ແມ່ນເລື້ອງຂອງອະທິປະໄຕຂອງອີຣັກ. ບໍ່ມີປະເທດໃດຢາກໃຫ້ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຮຸນແຮງ,” ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້.
"ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມກັນ ທີ່ຈະພະຍາຍາມໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ ຈະບໍ່ເກີດຂື້ນ," ທ່ານກ່າວຕື່ມ.
ທ່ານອາລ-ຊູດານີ ໄດ້ອອກມາກ່າວຕໍ່ຕ້ານການໂຈມຕີເຫຼົ່ານັ້ນ. ມີລາຍງານວ່າ ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມໃນຂົງເຂດ ຢູ່ໃນອີຣ່ານ ແລະປະເທດໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ທ່ານບລິງເກັນ ແລະ ທ່ານ ອາລ-ຊູດານີ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ແຜ່ລາມ, ລວມທັງໃນອີຣັກ.