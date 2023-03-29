ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ສັນລະເສີນ ແມ່ຍິງໃນອັຟການິສຖານ ແລະອີຣ່ານທີ່ລຸກຂຶ້ນເພື່ອປົກປ້ອງເສລີພາບ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານກ່າວຄຳປາໄສ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ງານໂຮມຊຸມນຸມແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ຍົກໃຫ້ເຫັນ ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນປະຊາທິປະໄຕ.
ທ່ານບລິງເຄັນ ຍ້ອງຍໍແມ່ຍິງ ທີ່ໄດ້ປະທ້ວງໃນອີຣ່ານ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເສຍ ຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ (Mahsa Amini) ຂະນະທີ່ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມຂອງຕໍາຫຼວດໃນປີກາຍນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເດີນຂະບວນດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ "ຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງ ‘ເອົາຊີວິດ ແລະ ເສລີພາບຂອງແມ່ຍິງມາ’."
ແລະຢູ່ໃນອັຟການິສຖານນັ້ນ ທ່ານບລິງເຄັນ ກ່າວວ່າ ແມ່ຍິງກໍາລັງຕໍ່ສູ້ ເພື່ອອະນາ ຄົດທີ່ດີກວ່າ ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຄວາມພະຍາຍາມຂອງກຸ່ມ ຕາລີບານ "ທີ່ຈະລົບລ້າງເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ອອກໄປຈາກຊີວິດປະຈໍາວັນ ກໍຕາມ."
“ສະຫະລັດຢືນຢູ່ ຢ່າງມີຄວາມສາມັກຄີກັບແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ແລະທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອ ໃຫ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ເສລີ ແລະມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ໃນທົ່ວໂລກ. ໂດຍຜ່ານທາງການທູດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມຸ້ງຫມັ້ນຕໍ່ການສະຫນັບສະຫນຸນ ພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງເພດໃນທົ່ວໂລກມີຄວາມກ້າວໜ້າໄປ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບລິງເຄັນ.
ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນີ້ກ່າວວ່າ ແມ່ຍິງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນລະບອບການປົກຄອງແບບຜະເດັດການເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຢູ່ໃນຫລາຍບ່ອນຢ່າງຫລວງຫລາຍເກີນໄປ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຂາດໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ໃນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການເຮັດວຽກ.