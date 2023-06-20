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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານບລິງເຄັນ ກ່າວເຖິງຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ​ສ​ຳ​ລັບ​​ການພົວພັນໂດຍກົງ ໃນການຫາ​ລື ສະຫະລັດ ຈີນ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລີງເຄັນ ຈັບມືກັບ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິນຜິງ ທີ່ຫໍສາລາປະຊາຊົນຈີນ ໃນປັກກິ່ງ ວັນທີ 19 ທິຖຸນາ 2023

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ແລະຈີນມີພັນ​ທະທີ່ຈະຄຸ້ມ​ຄອງຄວາມສຳພັນເຂົາເຈົ້າ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ແລະທ່ານໄດ້ບອກບັນດາຜູ້ນຳຈີນ ລະຫວ່າງການພົບປະຢູ່ໃນປັກກິ່ງວ່າ ການພົວພັນໂດຍກົງ ເປັນທາງດີທີ່ສຸດເພື່ອຄໍ້າປະກັນການບໍ່ເຫັນພ້ອມ ບໍ່​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ບັນ​ຫາຂັດແຍ້ງ.

​ໃນ​ການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ​ທີ່ປັກກິ່ງ ທ່ານບລິງເຄັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງໃນວັນຈັນວານນີ້ກັບ ປະທານປະ ເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະນັກການທູດສູງສຸດຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ.

“ຂ້າພະເຈົ້າຄາດ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການຢ້ຽມຢາມຈີນ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສສະຫະລັດ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຈະມາເຖິງນີ້” ທ່ານບລິງເຄັນໄດ້ກ່າວໃນລະ ຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີິ້ມວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບບັນ ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນທີ່ຈະມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດໃນອະນາຄົດນີ້.

ທ່ານສີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້​ຝ່າຍສະຫະລັດ ຮັບເອົາ​ທ່າ​ທີ​ທີ່​ມີເຫດຜົນ ແລະ​ສະ​ພາບ​ໂຕຈິງ ແລະການປະຕິບັດງານກັບຈີນ ໃນທິດທາງດຽວກັນ ອີງຕາມຖະແຫລງ ການທີ່ນຳ​ອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍລັດຖະບານຈີນ.

ໃນຂະນະທີ່ສອງຝ່າຍ ໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ​ດ້ານການສື່ສານ ທ່ານບລິງເຄັນຈະບໍ່ກັບຄືນສູ່ວໍຊິງຕັນ ດ້ວຍຂໍ້ຕົກລົງຈາກ​ຝ່າຍຈີນ ເພື່ອຕັ້ງຊ່ອງທາງການຕິດ​ຕໍ່ສື່ສານ ລະຫວ່າາງກອງທັບ ​ກັບກອງທັບ.

“ຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຈີນບໍ່ໄດ້ເຫັນພ້ອມທີ່ຈະເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້” ທີ່ທ່່ານ
ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວ.

ວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ ການ​ຕິດ​ຕໍ່ສື່ສານ​ຂອງກອງທັບ ຄວນຮັກສາໃຫ້ເປີດໄວ້ ຢູ່ໃນ​ກໍ​ລະ​ທີ​ທີ່​ເກີດວິກິດການ.

ທ່ານອາລີ ວາຍ ນັກວິເຄາະອະວຸໂສ ​ຂອງ​ກຸ່ມ Eurasia Group’s Global Macro-Geopolitics ກ່າວຢູ່ໃນອີແມລ ຫາວີໂອເອ ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ມິຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ຈີນບໍ່ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານບລິງເຄັນ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຊ່ອງທາງການຕິດ​ຕໍ່ສື່ສານ​ຂອງກອງທັບ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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