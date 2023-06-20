ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ແລະຈີນມີພັນທະທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງຄວາມສຳພັນເຂົາເຈົ້າຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະທ່ານໄດ້ບອກບັນດາຜູ້ນຳຈີນ ລະຫວ່າງການພົບປະຢູ່ໃນປັກກິ່ງວ່າ ການພົວພັນໂດຍກົງ ເປັນທາງດີທີ່ສຸດເພື່ອຄໍ້າປະກັນການບໍ່ເຫັນພ້ອມ ບໍ່ໃຫ້ກາຍເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ປັກກິ່ງ ທ່ານບລິງເຄັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວັນຈັນວານນີ້ກັບ ປະທານປະ ເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະນັກການທູດສູງສຸດຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າ ຈະມີການຢ້ຽມຢາມຈີນເພີ້ມຕື່ມ ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສສະຫະລັດ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຈະມາເຖິງນີ້” ທ່ານບລິງເຄັນໄດ້ກ່າວໃນລະ ຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີິ້ມວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບບັນ ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນທີ່ຈະມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດໃນອະນາຄົດນີ້.
ທ່ານສີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝ່າຍສະຫະລັດ ຮັບເອົາທ່າທີທີ່ມີເຫດຜົນ ແລະສະພາບໂຕຈິງ ແລະການປະຕິບັດງານກັບຈີນ ໃນທິດທາງດຽວກັນ ອີງຕາມຖະແຫລງ ການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍລັດຖະບານຈີນ.
ໃນຂະນະທີ່ສອງຝ່າຍ ໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບຄວາມຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບດ້ານການສື່ສານ ທ່ານບລິງເຄັນຈະບໍ່ກັບຄືນສູ່ວໍຊິງຕັນ ດ້ວຍຂໍ້ຕົກລົງຈາກຝ່າຍຈີນ ເພື່ອຕັ້ງຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ລະຫວ່າາງກອງທັບ ກັບກອງທັບ.
“ຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຈີນບໍ່ໄດ້ເຫັນພ້ອມທີ່ຈະເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້” ທີ່ທ່່ານ
ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວ.
ວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານຂອງກອງທັບ ຄວນຮັກສາໃຫ້ເປີດໄວ້ ຢູ່ໃນກໍລະທີທີ່ເກີດວິກິດການ.
ທ່ານອາລີ ວາຍ ນັກວິເຄາະອະວຸໂສ ຂອງກຸ່ມ Eurasia Group’s Global Macro-Geopolitics ກ່າວຢູ່ໃນອີແມລ ຫາວີໂອເອ ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ມິຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ຈີນບໍ່ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານບລິງເຄັນ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ສື່ສານຂອງກອງທັບ.